"Урал" больше не имеет претензий к Скрипченко из-за долга за разрыв контракта

Президент "Урала" Григорий Иванов подчеркнул, что клуб больше не имеет претензий к бывшему главному тренеру команды Вадиму Скрипченко по задолженности за досрочное расторжение контакта. Специалист подал в отставку после поражения в матче 12-го тура чемпионата России от "Терека" (1:4).

Через два дня после этого белорус принял предложение самарских "Крыльев Советов". "Урал" подал к специалисту иск в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), и тот его удовлетворил. По словам Иванова, тренер должен был выплатить клубу 4,5 миллиона рублей.

- У нас больше нет претензий к тренеру, - приводит ТАСС слова Иванова. - Расплатился ли он? Я уже все сказал.

Согласно регламенту РФС заявитель в случае невыполнения второй стороной своих обязательств имеет право обратиться в палату, после чего орган может применить санкцию в виде штрафа. Как уточнили в секретариате палаты, повторное обращение от "Урала" не поступало.