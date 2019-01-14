Уильям попрощался с "Уфой" перед началом работы с "Зенитом". Видео

Бразильский тренер Уильям Артур де Оливейра попрощался с "Уфой", сообщает официальный сайт клуба. Ранее стало известно, что он отправится на сбор с "Зенитом" в качестве ассистента главного тренера команды Сергея Семака.

До этого 36-летний бразилец работал в "Уфе", а ранее, будучи игроком, выступал на позиции защитника за клуб из столицы Башкирии, "Амкар", "Шинник" и брянское "Динамо".

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