"Уфа" – "Зенит": Мак, Дзюба и Дриусси – в атаке у гостей

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Зенита" на матч 5-го тура чемпионата России. С первых минут в атаке у гостей сыграют Роберт Мак, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.
Составы выглядят следующим образом:
"Уфа": Шелия – Живоглядов, Аликин, Йокич, Табизде, Дивеев – Салатич, Пауревич, Сысуев – Игбун, Бизияк.
Запасные: Беленов, Чернов, Сухов, Тумасян, Круговой, Неделчару, Засеев, Кротов, Обляков, Ванек, Карп.
"Зенит": Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин – Паредес, Ерохин, Кузяев – Мак, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Мевля, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.
"Уфа" – "Зенит": чемпионат России по футболу, 5-й тур, 26 августа 2018
онлайн-трансляция в 16.30 (мск)