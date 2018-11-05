15:21 | Футбол — РПЛ

"Уфа" – "Крылья Советов": стали известны стартовые составы команд

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"Уфа" и "Крылья Советов" объявили стартовые составы в преддверии матча 13-го тура чемпионата России. 

Состав "Уфы": Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Ванек, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Карп, Сейдахмет, Бизяк.

Состав "Крыльев": Рыжиков, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Антон, Корниленко, Канунников.

Запасные: Конюхов, Тигиев, Надсон, Тихонов, Ланин, Яковлев, Шейдаев, Соболев.

Игра пройдет на стадионе "Нефтяник" в 16.30 (мск).

Уфа - Крылья Советов

 

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/match/match_12671.html

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