УЕФА: "Зенит" - самый прибыльный клуб Европы

УЕФА выпустил многостраничный финансовый отчет о состоянии дел в лигах и клубах континента. Выяснилось, что по чистой прибыли в Европе лидирует "Зенит".
Оказывается, даже в России клуб может приносить прибыль – хотя бы на коротком отрезке. "Зенит" за два трансферных окна сезона-2016/17 продал Халка, Акселя Витселя и Эсекиэля Гарая на общую сумму 100 миллионов евро (данные transfermarkt.de). УЕФА отмечает, что это напрямую повлияло на лидерство петербуржцев: "Выручка "Зенита" составила 77 миллионов евро – только дважды за время исследований чистая прибыль клубов была выше. Произошло это потому, что петербургский клуб заработал больше количество денег на трансферах".
В топ-20 есть еще один российский клуб – ЦСКА на 17-м месте с чистой прибылью в 17 миллионов евро, причем в предыдущие пять сезонов армейцы заканчивали финансовый год с убытком. Но в 2016-м армейцы продали Ахмеда Мусу в "Лестер" за 19,5 миллиона евро, поэтому вышли в плюс. (Гоша ЧЕРНОВ)
Европейские клубы с лучшей чистой прибылью в сезоне-2016/17
1. "ЗЕНИТ" (Россия) – 77 миллионов евро
2. "Тоттенхэм" (Англия) – 44
3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 34
4. "Бавария" (Германия) – 33
5. "Реал" (Испания) – 30
6. "Боруссия" Д (Германия) – 29
7. "Шальке" (Германия) – 29
8. "Лестер" (Англия) – 29
9. "Барселона" (Испания) – 29
10. "Боруссия" М (Германия) – 27...
17. ЦСКА (Россия) - 17
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Шальке
- Тоттенхэм
- Бавария
- Боруссия Менхенгладбах
- Боруссия Дортмунд
- Лестер
- Эсекиэль Гарай
- Халк
- Ахмед Муса
- Аксель Витсель
Нефилим
Так вы на эти 77 млн шлака и накупили в этом году, плюс им зарплата и подъемные. Причем самые нормальные игроки - это Кузяев и Заболотный, которые копейки стоили))
04:02
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Очевидно мне ни кто так и не ответит.Про прибыль Спартака.)))
02:23
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
ЗЮК~..Конечно.Для умных то пишут как Ливер мечиает приобрести Суринамского Эфиопа.И как Назаров похож на Ананидзе.))
02:18
ЗЮК~
Статья для недоумков вроде Гаттузо Прут!!!!!!#!,Tribunal Z,М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА... и их товарищей. Все клубы государственные,только Зенит частный.Только Зениту дал денег частный спонсор на покупку игроков,а когда их продали-прибыль досталась не покупателю,а Зениту.Гениально!И стадион они построили за клубные деньги.
02:00
vladeg
Tribunal Z на свой задний проход посмотри ...
01:59
vladeg
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. ты бы ник сменил ...скажем на дзюююбу
01:56
Mad Butcher
Порадовали бомжеидиотов очередным бредом
01:48
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Жорик Вартанов я Оксфорды не оканчивал но в зарубежной математике кое что знаю...Для Спартака у Жорика одна математика.Для Зенита другая.))
01:22
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
а как у" Спартака с прибылью? вопрос тем кто сечет фишку"?
01:20
shpasic
вот, Жорик сечёт фишку!
00:55
Жорик Вартанов
я Оксфорды не оканчивал но в зарубежной математике кое что знаю
00:52
Жорик Вартанов
УЕФА все правильно посчитал, Халка с Витселем покупал Газпром, а продал Зенит, получается чистая выручка Зенита
00:51
Жорик Вартанов
не ну я не спорю, браво Зенит
00:50
shpasic
написано, что Халка, Витселя и Гарая продали за 100 миллионов, а не за 77. а данная статистика за один сезон.
00:48
Жорик Вартанов
по этой логике Анжи в 2013 году вообще был мегаприбыльным клубом)))
00:46
Митяй Антибомж
Очень плохой мальчик Какая же это прибыль,если только за покупку Халка и Витселя выложили 100 млн,а за их продажу+еще один ,выручили жалкие 77 млн?Зачем вешают нам лапшу на уши?*********** У них одни подьёмные под 30ку на двоих были. Плюс контракты. Но пипл схавает. Чистая прибыль, эпта ))
00:46
Tribunal Z
Свиньи после такой инфы в ауте, даже жёлуди в заднем проходе застряли.
00:44
Митяй Антибомж
Пора Зениту Распил-Арену продать государству, а самим на Петровиче играть ))
00:44
Очень плохой мальчик
Какая же это прибыль,если только за покупку Халка и Витселя выложили 100 млн,а за их продажу+еще один ,выручили жалкие 77 млн?Зачем вешают нам лапшу на уши?
00:43
Митяй Антибомж
"Чистая прибыль" БУГАГА )) Ща заплАчу ))
00:42
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Для "далеких" и Промес -звезда Суринамских джунглей,и Ю туба.))
00:42
Митяй Антибомж
Вот так и создаются стереотипы для недалёких ))
00:40
Митяй Антибомж
А откуда взялись бабки на Хульков и Шницелей, Зин?
00:39
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
да.за 100 лямов и весь Спартак не продать.)))
00:38
Хома Сапиенс
Велики твои чудеса УЕФА, когда самый прибыльный клуб европы имеет офиц. признанные проблемы с феерплеем :)
00:05
iipetroff
В этом сезоне, наверно, впереди будет "Монако". Мбаппе, Менди, Бернарду Силва и Бакайоко - где-то 350 миллионов евро за одно окно. Вряд ли кто-то выручил больше.
00:03
Garry1979
Офигенная прибыль!!! продали за полцены, то что до этого купили!!))))
23:57 17 января
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Ооооо! Одна свинья уже выползла из хлева от корыта с помоями. Ждемс их тута целое стадо- свиножориков безмозглых.
23:47 17 января
shpasic
УЕФА всё врёт!))) хахаха))
23:46 17 января
asc0002
Ну сейчас налетят навозные бухгалтера и все растолкуют )
23:45 17 января