УЕФА: "Зенит" - самый прибыльный клуб Европы

УЕФА выпустил многостраничный финансовый отчет о состоянии дел в лигах и клубах континента. Выяснилось, что по чистой прибыли в Европе лидирует "Зенит"​.

Оказывается, даже в России клуб может приносить прибыль – хотя бы на коротком отрезке. "Зенит" за два трансферных окна сезона-2016/17 продал Халка, Акселя Витселя и Эсекиэля Гарая на общую сумму 100 миллионов евро (данные transfermarkt.de). УЕФА отмечает, что это напрямую повлияло на лидерство петербуржцев: "Выручка "Зенита" составила 77 миллионов евро – только дважды за время исследований чистая прибыль клубов была выше. Произошло это потому, что петербургский клуб заработал больше количество денег на трансферах".

В топ-20 есть еще один российский клуб – ЦСКА на 17-м месте с чистой прибылью в 17 миллионов евро, причем в предыдущие пять сезонов армейцы заканчивали финансовый год с убытком. Но в 2016-м армейцы продали Ахмеда Мусу в "Лестер" за 19,5 миллиона евро, поэтому вышли в плюс. (Гоша ЧЕРНОВ)

Европейские клубы с лучшей чистой прибылью в сезоне-2016/17

1. "ЗЕНИТ" (Россия) – 77 миллионов евро

2. "Тоттенхэм" (Англия) – 44

3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 34

4. "Бавария" (Германия) – 33

5. "Реал" (Испания) – 30

6. "Боруссия" Д (Германия) – 29

7. "Шальке" (Германия) – 29

8. "Лестер" (Англия) – 29

9. "Барселона" (Испания) – 29

10. "Боруссия" М (Германия) – 27...

17. ЦСКА (Россия) - 17