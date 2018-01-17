23:17 17 января | Футбол — РФПЛ

УЕФА: "Зенит" - самый прибыльный клуб Европы

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УЕФА выпустил многостраничный финансовый отчет о состоянии дел в лигах и клубах континента. Выяснилось, что по чистой прибыли в Европе лидирует "Зенит"​.

Оказывается, даже в России клуб может приносить прибыль – хотя бы на коротком отрезке. "Зенит" за два трансферных окна сезона-2016/17 продал Халка, Акселя Витселя и Эсекиэля Гарая на общую сумму 100 миллионов евро (данные transfermarkt.de). УЕФА отмечает, что это напрямую повлияло на лидерство петербуржцев: "Выручка "Зенита" составила 77 миллионов евро – только дважды за время исследований чистая прибыль клубов была выше. Произошло это потому, что петербургский клуб заработал больше количество денег на трансферах".

В топ-20 есть еще один российский клуб – ЦСКА на 17-м месте с чистой прибылью в 17 миллионов евро, причем в предыдущие пять сезонов армейцы заканчивали финансовый год с убытком. Но в 2016-м армейцы продали Ахмеда Мусу в "Лестер" за 19,5 миллиона евро, поэтому вышли в плюс. (Гоша ЧЕРНОВ)

Европейские клубы с лучшей чистой прибылью в сезоне-2016/17

1. "ЗЕНИТ" (Россия) – 77 миллионов евро

2. "Тоттенхэм" (Англия) – 44

3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 34

4. "Бавария" (Германия) – 33

5. "Реал" (Испания) – 30

6. "Боруссия" Д (Германия) – 29

7. "Шальке" (Германия) – 29

8. "Лестер" (Англия) – 29

9. "Барселона" (Испания) – 29

10. "Боруссия" М (Германия) – 27...

17. ЦСКА (Россия) - 17

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (34)
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Нефилим

Так вы на эти 77 млн шлака и накупили в этом году, плюс им зарплата и подъемные. Причем самые нормальные игроки - это Кузяев и Заболотный, которые копейки стоили))

04:02

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Очевидно мне ни кто так и не ответит.Про прибыль Спартака.)))

02:23

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

ЗЮК~..Конечно.Для умных то пишут как Ливер мечиает приобрести Суринамского Эфиопа.И как Назаров похож на Ананидзе.))

02:18

ЗЮК~

Статья для недоумков вроде Гаттузо Прут!!!!!!#!,Tribunal Z,М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА... и их товарищей. Все клубы государственные,только Зенит частный.Только Зениту дал денег частный спонсор на покупку игроков,а когда их продали-прибыль досталась не покупателю,а Зениту.Гениально!И стадион они построили за клубные деньги.

02:00

vladeg

Tribunal Z на свой задний проход посмотри ...

01:59

vladeg

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. ты бы ник сменил ...скажем на дзюююбу

01:56

Mad Butcher

Порадовали бомжеидиотов очередным бредом

01:48

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Жорик Вартанов я Оксфорды не оканчивал но в зарубежной математике кое что знаю...Для Спартака у Жорика одна математика.Для Зенита другая.))

01:22

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

а как у" Спартака с прибылью? вопрос тем кто сечет фишку"?

01:20

shpasic

вот, Жорик сечёт фишку!

00:55

Жорик Вартанов

я Оксфорды не оканчивал но в зарубежной математике кое что знаю

00:52

Жорик Вартанов

УЕФА все правильно посчитал, Халка с Витселем покупал Газпром, а продал Зенит, получается чистая выручка Зенита

00:51

Жорик Вартанов

не ну я не спорю, браво Зенит

00:50

shpasic

написано, что Халка, Витселя и Гарая продали за 100 миллионов, а не за 77. а данная статистика за один сезон.

00:48

Жорик Вартанов

по этой логике Анжи в 2013 году вообще был мегаприбыльным клубом)))

00:46

Митяй Антибомж

Очень плохой мальчик Какая же это прибыль,если только за покупку Халка и Витселя выложили 100 млн,а за их продажу+еще один ,выручили жалкие 77 млн?Зачем вешают нам лапшу на уши?*********** У них одни подьёмные под 30ку на двоих были. Плюс контракты. Но пипл схавает. Чистая прибыль, эпта ))

00:46

Tribunal Z

Свиньи после такой инфы в ауте, даже жёлуди в заднем проходе застряли.

00:44

Митяй Антибомж

Пора Зениту Распил-Арену продать государству, а самим на Петровиче играть ))

00:44

Очень плохой мальчик

Какая же это прибыль,если только за покупку Халка и Витселя выложили 100 млн,а за их продажу+еще один ,выручили жалкие 77 млн?Зачем вешают нам лапшу на уши?

00:43

Митяй Антибомж

"Чистая прибыль" БУГАГА )) Ща заплАчу ))

00:42

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Для "далеких" и Промес -звезда Суринамских джунглей,и Ю туба.))

00:42

Митяй Антибомж

Вот так и создаются стереотипы для недалёких ))

00:40

Митяй Антибомж

А откуда взялись бабки на Хульков и Шницелей, Зин?

00:39

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

да.за 100 лямов и весь Спартак не продать.)))

00:38

Хома Сапиенс

Велики твои чудеса УЕФА, когда самый прибыльный клуб европы имеет офиц. признанные проблемы с феерплеем :)

00:05

iipetroff

В этом сезоне, наверно, впереди будет "Монако". Мбаппе, Менди, Бернарду Силва и Бакайоко - где-то 350 миллионов евро за одно окно. Вряд ли кто-то выручил больше.

00:03

Garry1979

Офигенная прибыль!!! продали за полцены, то что до этого купили!!))))

23:57 17 января

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Ооооо! Одна свинья уже выползла из хлева от корыта с помоями. Ждемс их тута целое стадо- свиножориков безмозглых.

23:47 17 января

shpasic

УЕФА всё врёт!))) хахаха))

23:46 17 января

asc0002

Ну сейчас налетят навозные бухгалтера и все растолкуют )

23:45 17 января