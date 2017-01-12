УЕФА: РФПЛ - шестая лига Европы по зарплатам игроков

Клубы РФПЛ в сезоне-2015/16 потратили 563 миллиона евро на зарплаты игроков, сообщает пресс-служба УЕФА. Организация выпустила ежегодный отчет, в котором оценила различные статистические показатели клубов и лиг. В среднем российские клубы тратят 35,2 миллиона евро на зарплаты это шестой показатель в Европе. На выплаты игроков команды РФПЛ уходи 76% доходов клубов.

Лидер рейтинга - чемпионат Англии, в котором клубы в среднем тратят 134,5 миллиона евро в год. Далее идут чемпионат Германии (69,5) и чемпионат Италии (65,5).