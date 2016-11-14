УЕФА объявит решение по "делу Еременко" в конце недели

Судьба полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко станет известна в конце этой недели, сообщили "СЭ" в УЕФА. Именно тогда, как предполагается, будет обнародовано решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, чье заседание состоялось в прошлый четверг. (Александр БОБРОВ)
10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялись слушания по делу 29-летнего игрока. На них присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что Контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА.
Айртон
Я думаю полтора года будет вполне адекватным наказанием.) И в РФПЛ с коней снять 5-6 очков.)
14:04
thunderclap
Когда эта "тайна" раскроется, уверен, все со смеху подохнем.
14:03
71
1ndest Да пофигу тут всем какое будет решение!!! Главное узнать из-за чего сыр бор!!.....................да в прическе дело. Быстро волосы не отростают)).
14:02
Andre_Saratov
Шпион, пришедший с холода.
14:00
1ndest
Да пофигу тут всем какое будет решение!!! Главное узнать из-за чего сыр бор!!
13:53
71
Chipolollo 71 спартак не продается и в договорнякан не участвует и не участвовал никогда в ртличии от бомже-коней.........................спасибо, повеселил)). Другого и не ожидал.
13:52
71
triumfator 71 - воображение должно быть очень больным, чтобы представлять Гинера круче всех в Европе - он в России то давно уже ничего не решает, только мешается пулу...........................так это к тов. Chipolollo)), у него навязчивая идея про Леннорыча)..
13:51
Chipolollo
71 спартак не продается и в договорнякан не участвует и не участвовал никогда в ртличии от бомже-коней
13:49
Chipolollo
71 спартак не продается и в договорняках не участвует и не участвовал никогда в отличии от бомже-коней
13:46
triumfator
71 - воображение должно быть очень больным, чтобы представлять Гинера круче всех в Европе - он в России то давно уже ничего не решает, только мешается пулу.
13:46
triumfator
Артем Пацаев свои дела не проигрывает... в конце концов кокс передаётся через поцелуй...
13:43
71
Chipolollo Гинер Видимо и там на руку дал .Сейчас ищет бабло до конца недели ..........................Ги-нер, все купил! Ги-нер, Ги-нер все купил!)))..и мясных еще купит)).
13:40
вперёд Спартак!
Верните ирокез немедленно!))))))))))))))))))
13:38
sb1006
Слушания состоялись. И что там проблемного в вынесении вердикта ? Ждут транш о Гинера ?
13:37
Красно синий
Бред какой-то. Если виноват-посадите его к чертям собачьим.Если нет-оставьте в покое. Чего мутить то? У нас своих Мутко хватает.
13:35
Ковтун
Задолбали тянуть кота за... хвост
13:33
Chibisov
Как салями санкционные выйдут так и простят,а то привык лопать санкционяшки-вкусняшки)
13:33
Dexty_07
Да большинству пофиг
13:33
sidnet78
в конце рождественской недели-попкорн уместен, и чипсы пригодятся
13:29
Chipolollo
Гинер Видимо и там на руку дал .Сейчас ищет бабло до конца недели
13:28
Красноармеец К
Я думаю, что ЦСКА всегда у нас будет первым! Следовательно - ответ №1)))
13:21
besnebes1
Ахахаха!!!! Схожу за поп-корном. Сериал затягивается
13:21
Патриот Сибири
Ну что ж, будем ждать этого последнего китайского вынесения вердикта Еременко.
13:19
shpasic
предлагаю опрос, какое из следующих событий произойдёт раньше: 1. огласят проблему и решение по Ерёменко. 2. Спартак станет чемпионом. 3. Достроят стадион на Крестовском так, чтобы там можно было играть в футбол.
13:19