13:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

УЕФА объявит решение по "делу Еременко" в конце недели

Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Судьба полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко станет известна в конце этой недели, сообщили "СЭ" в УЕФА. Именно тогда, как предполагается, будет обнародовано решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, чье заседание состоялось в прошлый четверг. (Александр БОБРОВ)

10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялись слушания по делу 29-летнего игрока. На них присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что Контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА.

 

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Айртон

Я думаю полтора года будет вполне адекватным наказанием.) И в РФПЛ с коней снять 5-6 очков.)

14:04

thunderclap

Когда эта "тайна" раскроется, уверен, все со смеху подохнем.

14:03

71

1ndest Да пофигу тут всем какое будет решение!!! Главное узнать из-за чего сыр бор!!.....................да в прическе дело. Быстро волосы не отростают)).

14:02

Andre_Saratov

Шпион, пришедший с холода.

14:00

1ndest

Да пофигу тут всем какое будет решение!!! Главное узнать из-за чего сыр бор!!

13:53

71

Chipolollo 71 спартак не продается и в договорнякан не участвует и не участвовал никогда в ртличии от бомже-коней.........................спасибо, повеселил)). Другого и не ожидал.

13:52

71

triumfator 71 - воображение должно быть очень больным, чтобы представлять Гинера круче всех в Европе - он в России то давно уже ничего не решает, только мешается пулу...........................так это к тов. Chipolollo)), у него навязчивая идея про Леннорыча)..

13:51

Chipolollo

71 спартак не продается и в договорнякан не участвует и не участвовал никогда в ртличии от бомже-коней

13:49

Chipolollo

71 спартак не продается и в договорняках не участвует и не участвовал никогда в отличии от бомже-коней

13:46

triumfator

71 - воображение должно быть очень больным, чтобы представлять Гинера круче всех в Европе - он в России то давно уже ничего не решает, только мешается пулу.

13:46

triumfator

Артем Пацаев свои дела не проигрывает... в конце концов кокс передаётся через поцелуй...

13:43

71

Chipolollo Гинер Видимо и там на руку дал .Сейчас ищет бабло до конца недели ..........................Ги-нер, все купил! Ги-нер, Ги-нер все купил!)))..и мясных еще купит)).

13:40

вперёд Спартак!

Верните ирокез немедленно!))))))))))))))))))

13:38

sb1006

Слушания состоялись. И что там проблемного в вынесении вердикта ? Ждут транш о Гинера ?

13:37

Красно синий

Бред какой-то. Если виноват-посадите его к чертям собачьим.Если нет-оставьте в покое. Чего мутить то? У нас своих Мутко хватает.

13:35

Ковтун

Задолбали тянуть кота за... хвост

13:33

Chibisov

Как салями санкционные выйдут так и простят,а то привык лопать санкционяшки-вкусняшки)

13:33

Dexty_07

Да большинству пофиг

13:33

sidnet78

в конце рождественской недели-попкорн уместен, и чипсы пригодятся

13:29

Chipolollo

Гинер Видимо и там на руку дал .Сейчас ищет бабло до конца недели

13:28

Красноармеец К

Я думаю, что ЦСКА всегда у нас будет первым! Следовательно - ответ №1)))

13:21

besnebes1

Ахахаха!!!! Схожу за поп-корном. Сериал затягивается

13:21

Патриот Сибири

Ну что ж, будем ждать этого последнего китайского вынесения вердикта Еременко.

13:19

shpasic

предлагаю опрос, какое из следующих событий произойдёт раньше: 1. огласят проблему и решение по Ерёменко. 2. Спартак станет чемпионом. 3. Достроят стадион на Крестовском так, чтобы там можно было играть в футбол.

13:19

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