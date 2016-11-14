УЕФА объявит решение по "делу Еременко" в конце недели

Судьба полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко станет известна в конце этой недели, сообщили "СЭ" в УЕФА. Именно тогда, как предполагается, будет обнародовано решение контрольного, этического и дисциплинарного комитета УЕФА, чье заседание состоялось в прошлый четверг. (Александр БОБРОВ)

10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялись слушания по делу 29-летнего игрока. На них присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что Контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА.