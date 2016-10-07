Дисциплинарный комитет УЕФА отстранил полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на 30 дней, информирует официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии. Хавбек уже покинул расположение национальной команды. Сообщается, что подробности этого решения будут опубликованы на официальном сайте московского клуба в пятницу.
29-летний футболист не принимал участия в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Исландией (2:3), а также не поможет партнерам в предстоящей игре с Хорватией. Таким образом, Еременко не сможет сыграть за ЦСКА в двух поединках группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (18 октября и 2 ноября), а также в премьер-лиге против "Уфы" (14 октября), "Локомотива" (23 октября), "Спартака" (29 октября) и "Амкара" (6 ноября - в зависимости от даты начала отстранения).
spetrov
А что там разбирать. Либо он есть, либо его нет. Вот на закрытие финансовых вопросов как раз и дают месяц. Дождемся официальной информации.
02:15
KapMaH
Как раз за допинг и отстраняют на месяц на время разборок.
02:07
spetrov
За допинг на месяц не отстраняют.
02:03
Potilaada
Допинг.
01:51
KapMaH
Может на тотализаторе поиграл?
01:44
П_о_в_а_р
Леонидий убивает.
01:40
zik
Кем ЦСКА будет играть вообще не понятно. Если бы Егоров Игнаша удалил как должен был, то вообще дублеров выпускай
01:40
spetrov
Денежные дела с Рубином?
01:37
Константин Срулевич Наумов
Да какой-нибудь кальян в клубе дунул, а там вся таблица Менделеева... Молодёжь сейчас безмозглая, тащит в рот всякую гадость.
01:20
Гаттузо зол!
так это он не подстригся, а от таблеток волосы выпали.
01:20
Zo
Гинер в шоке, Слуцкий в панике
01:11
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
беспредел. Иванов уже ушел, а моркву продолжают прессовать. кого еще вытулить надо? заговор!
01:08
Дилан
на занавески в школе не сдал
01:02
Ж и в о й
Допинг-пробу не сдал?
00:57