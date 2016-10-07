Дисциплинарный комитет УЕФА отстранил полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на 30 дней, информирует официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии. Хавбек уже покинул расположение национальной команды. Сообщается, что подробности этого решения будут опубликованы на официальном сайте московского клуба в пятницу.

29-летний футболист не принимал участия в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Исландией (2:3), а также не поможет партнерам в предстоящей игре с Хорватией. Таким образом, Еременко не сможет сыграть за ЦСКА в двух поединках группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (18 октября и 2 ноября), а также в премьер-лиге против "Уфы" (14 октября), "Локомотива" (23 октября), "Спартака" (29 октября) и "Амкара" (6 ноября - в зависимости от даты начала отстранения).