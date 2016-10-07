00:43 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

УЕФА отстранил
Романа Еременко на 30 дней

Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Роман ЕРЕМЕНКО. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Дисциплинарный комитет УЕФА отстранил полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на 30 дней, информирует официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии. Хавбек уже покинул расположение национальной команды. Сообщается, что подробности этого решения будут опубликованы на официальном сайте московского клуба в пятницу.

29-летний футболист не принимал участия в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Исландией (2:3), а также не поможет партнерам в предстоящей игре с Хорватией. Таким образом, Еременко не сможет сыграть за ЦСКА в двух поединках группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (18 октября и 2 ноября), а также в премьер-лиге против "Уфы" (14 октября), "Локомотива" (23 октября), "Спартака" (29 октября) и "Амкара" (6 ноября - в зависимости от даты начала отстранения).

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КОММЕНТАРИИ (14)
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spetrov

А что там разбирать. Либо он есть, либо его нет. Вот на закрытие финансовых вопросов как раз и дают месяц. Дождемся официальной информации.

02:15

KapMaH

Как раз за допинг и отстраняют на месяц на время разборок.

02:07

spetrov

За допинг на месяц не отстраняют.

02:03

Potilaada

Допинг.

01:51

KapMaH

Может на тотализаторе поиграл?

01:44

П_о_в_а_р

Леонидий убивает.

01:40

zik

Кем ЦСКА будет играть вообще не понятно. Если бы Егоров Игнаша удалил как должен был, то вообще дублеров выпускай

01:40

spetrov

Денежные дела с Рубином?

01:37

Константин Срулевич Наумов

Да какой-нибудь кальян в клубе дунул, а там вся таблица Менделеева... Молодёжь сейчас безмозглая, тащит в рот всякую гадость.

01:20

Гаттузо зол!

так это он не подстригся, а от таблеток волосы выпали.

01:20

Zo

Гинер в шоке, Слуцкий в панике

01:11

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

беспредел. Иванов уже ушел, а моркву продолжают прессовать. кого еще вытулить надо? заговор!

01:08

Дилан

на занавески в школе не сдал

01:02

Ж и в о й

Допинг-пробу не сдал?

00:57

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