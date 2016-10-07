12:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

УЕФА не стал раскрывать детали отстранения Еременко

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Роман ЕРЕМЕНКО.Сергей Аксенов: "ЦСКА получил от КДК УЕФА уведомление о Еременко"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал раскрывать детали отстранения полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Романа Еременко. Ранее дисциплинарный комитет организации отстранил хавбека от участия в матчах на 30 дней.

- УЕФА не станет раскрывать детали отстранения, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Ранее директор армейского клуба Сергей Аксенов в интервью "СЭ" подтвердил получение уведомления от КДК УЕФА об отстранении игрока.

УЕФА отстранил Романа Еременко на 30 дней //
Алексей Еременко-старший: "Не знаю, почему сына отстранили на 30 дней"

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3685757

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Деметрио

Как у Макларена - не знаю как, но вы это делали!

12:40

sproper

Тсссс! Никому.. Тихо!!

12:29

Инквизитор 2013-9

Gusevich походу допинг.. /// Не за "ирокез" на его башке!)

12:24

Инквизитор 2013-9

Военная тайна! Или "желтизна" рулит!( Одно из двух..... ГВК, там сказали, что ты не "полный" хозяин клуба, а публичный человек. А тут ещё это! Будут какие заявления или как всегда?

12:20

Gusevich

походу допинг..

12:19

shpasic

что за хрень?

12:16

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