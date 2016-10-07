УЕФА не стал раскрывать детали отстранения Еременко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал раскрывать детали отстранения полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Романа Еременко. Ранее дисциплинарный комитет организации отстранил хавбека от участия в матчах на 30 дней.

- УЕФА не станет раскрывать детали отстранения, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.

Ранее директор армейского клуба Сергей Аксенов в интервью "СЭ" подтвердил получение уведомления от КДК УЕФА об отстранении игрока.

УЕФА отстранил Романа Еременко на 30 дней //

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