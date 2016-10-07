УЕФА не стал раскрывать детали отстранения Еременко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не стал раскрывать детали отстранения полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Романа Еременко. Ранее дисциплинарный комитет организации отстранил хавбека от участия в матчах на 30 дней.
- УЕФА не станет раскрывать детали отстранения, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.
Ранее директор армейского клуба Сергей Аксенов в интервью "СЭ" подтвердил получение уведомления от КДК УЕФА об отстранении игрока.
УЕФА отстранил Романа Еременко на 30 дней //
Алексей Еременко-старший: "Не знаю, почему сына отстранили на 30 дней"
Деметрио
Как у Макларена - не знаю как, но вы это делали!
12:40
sproper
Тсссс! Никому.. Тихо!!
12:29
Инквизитор 2013-9
Gusevich походу допинг.. /// Не за "ирокез" на его башке!)
12:24
Инквизитор 2013-9
Военная тайна! Или "желтизна" рулит!( Одно из двух..... ГВК, там сказали, что ты не "полный" хозяин клуба, а публичный человек. А тут ещё это! Будут какие заявления или как всегда?
12:20
Gusevich
походу допинг..
12:19
shpasic
что за хрень?
12:16