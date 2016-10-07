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Алексей Еременко-старший: "Не знаю, почему сына отстранили на 30 дней"

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Роман ЕРЕМЕНКО.УЕФА отстранил Романа Еременко на 30 дней

 

Алексей Еременко, отец полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Романа Еременко, отстраненного на 30 дней УЕФА, пока не знает, в чем причины такого решения. По его словам, с сыном он пока не говорил на этот счет. Напомним, что подробности этого решения будут опубликованы на официальном сайте московского клуба сегодня.

– Для меня это тоже новость... Пока не знаю причин отстранения Романа... С ним пока не связывался, – сказал Еременко-старший. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Эрмин

Аксенов Сергей Павлович -вот уж кто безмерно бесит. Да ещё Ваня Уланов,"главный по болельщикам". Если эта инфа появилась ночью, утром армия болельщиков должна получить опровержение. Или подтверждение. Сидят.как клуши на яйцах,работнички. А всякие уроды в ладоши хлопают. Это мне тяжело найти официальный сайт УЕФА,поскольку 6 найденных- фейк.Фигня по-русски. Уж как -нибудь перевёл бы ,тем более,что железка помогает с иностранного на корявый перетолмачить.

10:01

ALEXEY959595

Без Еременко ЦСКА быстро завершит сезон в Еврокубках

09:52

sarea5761

странные пошли отцы.сына сняли с соревнований на 30 дней а он не в курсе и даже ему не звонил.на кого этот бред рассчитан?

09:45

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