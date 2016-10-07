Алексей Еременко-старший: "Не знаю, почему сына отстранили на 30 дней"

Алексей Еременко, отец полузащитника сборной Финляндии и ЦСКА Романа Еременко, отстраненного на 30 дней УЕФА, пока не знает, в чем причины такого решения. По его словам, с сыном он пока не говорил на этот счет. Напомним, что подробности этого решения будут опубликованы на официальном сайте московского клуба сегодня.

– Для меня это тоже новость... Пока не знаю причин отстранения Романа... С ним пока не связывался, – сказал Еременко-старший. (Виталий АЙРАПЕТОВ)