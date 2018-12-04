Удаление Рассказова в матче "Спартак" - "Локо": мяч попал в голову, а не руку? Видео

Во втором тайме матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" (2:1) Николай Рассказов, возможно, был несправедливо удален.
Игрок получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной после удара Федора Смолова. Сам Смолов взялся исполнять пенальти, но не смог его реализовать.
"Спартак" намерен добиться отмены красной карточки - по мнению клуба мяч сперва попал в лицо Рассказову, а только потом в руку, то есть действие защитника было неумышленным.
Судя по видео с другого ракурса, версия красно-белых выглядит очень правдоподобной.
Что скажет на это видео судейский комитет РФС? (отличная работа нашего оператора https://t.co/iGc4v7XffL 🔝) pic.twitter.com/FIiMY1d6Wd– Филипп Папенков (@PippoGranato) 4 декабря 2018 г.
Опрос
Удаление Рассказова в матче "Спартак" - "Локо". Куда попал мяч?
Загрузка...