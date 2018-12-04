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Удаление Рассказова в матче "Спартак" - "Локо": мяч попал в голову, а не руку? Видео

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Во втором тайме матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" - "Локомотив" (2:1) Николай Рассказов, возможно, был несправедливо удален.

 
2 декабря. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Локомотив&quot; - 2:1. Удаленный Николай Рассказов покидает поле."Спартак" хочет отменить красную карточку Рассказова

Игрок получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной после удара Федора Смолова. Сам Смолов взялся исполнять пенальти, но не смог его реализовать. 

"Спартак" намерен добиться отмены красной карточки - по мнению клуба мяч сперва попал в лицо Рассказову, а только потом в руку, то есть действие защитника было неумышленным.

Судя по видео с другого ракурса, версия красно-белых выглядит очень правдоподобной. 

 

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Удаление Рассказова в матче "Спартак" - "Локо". Куда попал мяч?
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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