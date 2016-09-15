14:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ

У УЕФА нет претензий к "Зениту" и "Локомотиву" по финансовому fair play

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Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко остался доволен итогами заседания исполкома УЕФА. Он также отметил, что у комитета нет претензий к "Зениту" и "Локомотиву" по соблюдению финансового fair play. Напомним, что за нарушения FFP "Локо" в 2015 году был оштрафован на 5 миллионов евро (из них 3,5 условно). "Зенит" бы оштрафован на 12 миллионов в 2014 году,  также его заявка на розыгрыш Лиги чемпионов была сокращена до 22 футболистов.

- В целом, рабочий исполком состоялся; особенность в том, что заседание прошло под председательством нового президента, - цитирует ТАСС Мутко. - В остальном, обсудили вопросы проведения евротурниров, выслушали небольшой, но очень интересный доклад по финансовому fair play: сделали выводы по доходам, по выплатам. Отметили большой разрыв меду большими и маленькими клубами. Говорили обо всех клубах, в том числе о наших: "Зенит" и "Локомотив" выполнили все обязательства по этому вопросу, которые на себя взяли.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3623425

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КОММЕНТАРИИ (1)
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aterik

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