У УЕФА нет претензий к "Зениту" и "Локомотиву" по финансовому fair play

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко остался доволен итогами заседания исполкома УЕФА. Он также отметил, что у комитета нет претензий к "Зениту" и "Локомотиву" по соблюдению финансового fair play. Напомним, что за нарушения FFP "Локо" в 2015 году был оштрафован на 5 миллионов евро (из них 3,5 условно). "Зенит" бы оштрафован на 12 миллионов в 2014 году, также его заявка на розыгрыш Лиги чемпионов была сокращена до 22 футболистов.

- В целом, рабочий исполком состоялся; особенность в том, что заседание прошло под председательством нового президента, - цитирует ТАСС Мутко. - В остальном, обсудили вопросы проведения евротурниров, выслушали небольшой, но очень интересный доклад по финансовому fair play: сделали выводы по доходам, по выплатам. Отметили большой разрыв меду большими и маленькими клубами. Говорили обо всех клубах, в том числе о наших: "Зенит" и "Локомотив" выполнили все обязательства по этому вопросу, которые на себя взяли.