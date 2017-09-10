"Тюмень" обыграла "Шинник"

Матч 13-го тура ФНЛ "Тюмень" – "Шинник" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами отметились нападающий Артем Юсупов и полузащитник Владимир Лешонок.
Чемпионат России
ФНЛ
13-й тур
"Тюмень" – "Шинник" (Ярославль) – 2:0 (1:0)
Голы: Юсупов, 14 (1:0). Лешонок, 85 (2:0).
"Тюмень": Обухов, Маслов (Макоев, 46), Гузь, Шакуро, Павленко (Ставпец, 66), Глухов, Богатырев, Чудин (Рябокобыленко, 35), Пустозеров, Лешонок (Иванов, 90+1), Юсупов.
"Шинник": Яшин, Ятченко, Магадиев, Евсеев, Чистяков, Земсков (Шайморданов, 46), Самойлов (Булия, 46), Дроздов (Лях, 73), Нарылков, Низамутдинов, Безлихотнов (Щадин, 62).
Предупреждения: Маслов, 10. Шакуро, 34. Нарылков, 55. Евсеев, 59.
Судья: Турбин (Дмитров).
10 сентября. Тюмень. Стадион "Геолог".