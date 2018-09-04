Тульский "Арсенал" арендовал форварда "Партизана" Ожеговича

"Арсенал" (Тула) объявил о переходе сербского форварда Огнена Ожеговича на правах аренды. Его контракт принадлежит "Партизану".

24-летний форвард является воспитанником "Црвены Звезды". Ранее он выступал на родине за ряд клубов, а также в Китае. С 2017 года Ожегович он играл за "Партизан", в Лиге Европы-2017/18 отметился голами в матчах с киевским "Динамо" и "Янг Бойз".

В "Арсенале" Огнен Ожегович будет играть под 45-м номером. В текущем сезоне он провел шесть матчей за "Партизан" и забил два мяча.

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