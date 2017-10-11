Тренер по физподготовке Лазареску войдет в штаб Хохлова в "Динамо"

Новый главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов заявил, что в его штаб войдет тренер по физической подготовке Патрик Лазареску. Бывший наставник молодежки бело-голубых возглавил основную команду в минувшую субботу, 7 октября, сменив на этом посту Юрия Калитвинцева.

- Сегодня вечером (разговор состоялся 10 октября. - Прим. "СЭ") прилетает еще один специалист - Патрик Лазареску, - цитирует официальный канал "Динамо" в YouTube Хохлова. - Он знаком многим ребятам по работе в штабе Дана Петреску. Завтра представим его команде. Многим и представлять его не надо.

Это хороший специалист высокого уровня. Он знает российский футбол изнутри, знает многих игроков "Динамо". Мы работали вместе, мне она импонирует. Поэтому мы остановились на его кандидатуре.

Напомним, первый матч Хохлова в качестве главного тренера "Динамо" состоится 14 октября. Бело-голубые дома сыграют со "СКА-Хабаровск". Начало игры - 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.