00:25 | Футбол — РПЛ

Трахтенберг поставил лайки под комментариями с критикой Глушакова

Обсудить
0

Глава Департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг оставил несколько лайков под комментариями с критикой Дениса Глушакова в посте, где хавбек поблагодарил бывшего главного тренера Массимо Карреру в Инстагарме. В пондельник стало известно об отставке итальянца.

После этого игроки красно-белых поблагодарили Карреру в Инстаграме. Сделал это и Глушаков, который был отправлен итальянцем в молодежный состав.

"Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!" - написал Глушаков.

Эта запись вызвала удивление у дочери Массимо Карерры, которая прокомментировала запись так: "Ты это серьезно???"

"Еще увидимся". Игроки "Спартака" благодарят Карреру

Опрос

Кто должен тренировать "Спартак"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Каррера и "Спартак": это тупик
Материалы других СМИ
Загрузка...