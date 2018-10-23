Трахтенберг поставил лайки под комментариями с критикой Глушакова

Глава Департамента по связям с общественностью "Спартака" Леонид Трахтенберг оставил несколько лайков под комментариями с критикой Дениса Глушакова в посте, где хавбек поблагодарил бывшего главного тренера Массимо Карреру в Инстагарме. В пондельник стало известно об отставке итальянца.

После этого игроки красно-белых поблагодарили Карреру в Инстаграме. Сделал это и Глушаков, который был отправлен итальянцем в молодежный состав.

"Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!" - написал Глушаков.

Эта запись вызвала удивление у дочери Массимо Карерры, которая прокомментировала запись так: "Ты это серьезно???"

Ну ок. На этом, думаю, на сегодня всё. pic.twitter.com/kvrJesayel – Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 22 октября 2018 г.

"Еще увидимся". Игроки "Спартака" благодарят Карреру