"Тосно" объявил об уходе Дугалича

"Тосно" на своем официальном сайте объявил, что команду покинул 25-летний сербский защитник Раде Дугалич. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.



- Благодарим Раде за весомый вклад в успехи и победы, одержанные клубом! Желаем достижения новых высот в футболе!, - говорится в сообщении "Тосно".



В минувшем сезоне Дугалич провел за "Тосно" 28 матчей в чемпионате России и помог команде одержать победу в Кубке России. Всего за клуб из Ленинградской области он провел 71 встречу и забил 4 гола.