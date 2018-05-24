18:47 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" объявил об уходе Дугалича

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"Тосно" на своем официальном сайте объявил, что команду покинул 25-летний сербский защитник Раде Дугалич. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

- Благодарим Раде за весомый вклад в успехи и победы, одержанные клубом! Желаем достижения новых высот в футболе!, - говорится в сообщении "Тосно".

В минувшем сезоне Дугалич провел за "Тосно" 28 матчей в чемпионате России и помог команде одержать победу в Кубке России. Всего за клуб из Ленинградской области он провел 71 встречу и забил 4 гола. 

 

🇷🇸 Раде Дугалич покидает "Тосно" Клуб и сербский защитник пришли к соглашению о расторжении контракта. 25-летний сербский защитник Раде Дугалич подписал с клубом соглашение о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон. В составе "Тосно" Дугалич провел 71 матч и забил 4 гола, стал обладателем Кубка России по футболу в сезоне 2017/2018 годов. Благодарим Раде за весомый вклад в успехи и победы, одержанные клубом! Желаем достижения новых высот в футболе!

Публикация от ФК "Тосно" / FC Tosno (@fctosno) 24 Май 2018 в 8:25 PDT

Дополнительная информация

http://fctosno.ru/news/vse-novosti/rade_dugalich_pokidaet_tosno_/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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вэняляйнэн

Это информационная бомба неминуемо взорвёт футбольную общественность))

19:27

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