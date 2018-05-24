"Тосно" объявил об уходе Дугалича

"Тосно" на своем официальном сайте объявил, что команду покинул 25-летний сербский защитник Раде Дугалич. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
- Благодарим Раде за весомый вклад в успехи и победы, одержанные клубом! Желаем достижения новых высот в футболе!, - говорится в сообщении "Тосно".
В минувшем сезоне Дугалич провел за "Тосно" 28 матчей в чемпионате России и помог команде одержать победу в Кубке России. Всего за клуб из Ленинградской области он провел 71 встречу и забил 4 гола.
🇷🇸 Раде Дугалич покидает "Тосно" Клуб и сербский защитник пришли к соглашению о расторжении контракта. 25-летний сербский защитник Раде Дугалич подписал с клубом соглашение о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон. В составе "Тосно" Дугалич провел 71 матч и забил 4 гола, стал обладателем Кубка России по футболу в сезоне 2017/2018 годов. Благодарим Раде за весомый вклад в успехи и победы, одержанные клубом! Желаем достижения новых высот в футболе!
Дополнительная информация
http://fctosno.ru/news/vse-novosti/rade_dugalich_pokidaet_tosno_/
вэняляйнэн
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19:27