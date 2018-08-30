Торбинский перейдет в "Енисей"

По информации "СЭ", бывший полущащитник сборной России Дмитрий Торбинский продолжит карьеру в "Енисее". В настоящее время 34-летний хавбек выступает за "Балтику". Его контракт с клубом из Калининграда рассчитан до лета 2019 года, но он покинет его и станет свободным агентом. Соглашение с красноярцами будет рассчитано до конца сезона-2018/19.

В этом сезоне Торбинский принял участие в 8 матчах ОЛИМП-Первенства ФНЛ, забив 1 мяч и получив 2 желтые карточки.

"Енисей" проводит дебютный сезон в Российской премьер-лиге. После пяти туров команда Дмитрия Аленичева занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка (победа, ничья и 3 пораженгия).

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