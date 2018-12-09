Тони Шуньич: "Надо сразу здорово начать играть на "Динамо". Как сегодня"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич доволен результатом матча 17-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:0). Кроме того, он отметил, что предвкушает первый матч на новом стадионе бело-голубых.

- После такой игры хочется всех поздравить с победой! Все сыграли не на 100, а даже на 110 процентов. Каждый отбор и единоборство было за нами. Мы заслуженно победили со счетом 4:0. Всем ребятам поставил бы пятерки с плюсом за матч.

– Как вам гол Жоаозинью? Красота?

-Да, получился очень красивый гол и, наверное, самый важный сегодня.

– Сами бы такой забили?

– Если бы играл на его позиции, то может быть и получилось случайно.

– Впереди у "Динамо" переезд на другой стадион. Привыкли уже к Химкам?

– Я привык, но к стадиону, который открывается у нас, будет легко адаптироваться. Там будет приятно играть. Я очень рад, что "Динамо" получает свой стадион, который заслуживает. Честно, не был внутри новой арены. Только смотрел фотки и спрашивал у ребят, которые были там. Говорят, что там очень все красиво, но поле надо доработать, так как не готово. К началу игр у нас будет все в порядке. Надо сразу здорово начать там играть. Как сегодня. И показать, что это наш дом.

– Кто в самом больше восторге от стадиона из ребят?

– Наверное, Антону Шунину больше понравился стадион. Он же всю жизнь на стадионе в Химках. Соскучился по таким стадионам. Первая игра для него будет самой эмоциональной. (Ярослав Сусов)