Томаров назвал разгром от ЦСКА плохим результатом для "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после поражения в матче 7-го тура чемпионата России от ЦСКА заявил, что исход матча - плохой результат для его команды. Также он объяснил отсутствие в стартовом составе форварда Сильвестра Игбуна.

- Пропущенный мяч надломил команду?

- Случилась неразбериха. Глупейшая ошибка, которая привела к пропущенному мячу в конце первого тайма, уже в компенсированное время. Не скажу, что это на нас подействовало. Второй тайм мы начали в том же ключе, как и первый. Пропустили контратаку, потом еще одну. Конечно, результат очень плохой для нас. С плохим счетом, - , - сказал Томаров в эфире канала "Матч Премьер".

- С чем связан невыход на поле Игбуна?

- Он был готов играть, но у него было микроповреждение несколько дней назад. Вчера-позавчера он уже тренировался в общей группе. Но мы решили не рисковать, потому что можно было потерять его надолго. У нас дефицита нападающих сейчас нет, все готовы играть. Поэтому мы приняли такое решение.

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