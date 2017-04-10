"Томь" вырвала ничью в матче с "Рубином"

В матче 22-го тура чемпионата России "Томь" дома сыграла вничью с "Рубином" – 2:2. Томичи смогли открыть счет, но затем казанцы вышли вперед, забив два мяча. В концовке второго тайма окончательный счет установил нападающий Александр Соболев.
"Рубин" набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. "Томь" располагается на последней строчке, имея в своем активе 13 результативных баллов.
Чемпионат России
Премьер-лига
22-й тур
"Томь" (Томск) – "Рубин" (Казань) – 2:2 (1:0)
Голы: Пугин, 13 (1:0). Лестьенн, 47 – с пенальти (1:1). Лестьенн, 79 (1:2). Соболев, 83 (2:2).
Нереализованный пенальти: Жонатас, 26 (мимо).
"Томь": Мелихов, Сасин (Букачев, 80), Баляйкин, Осипов, Митерев, Попов, Чуперка, Голышев, Макурин (Большунов, 80), Соболев, Пугин.
"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Устинов, Ахметов (Гекдениз, 68), Камболов, Сонг (Рочина, 87), Ткачук, Лестьенн, Жонатас.
Предупреждения: Осипов, 8. Сасин, 36. Лестьенн, 37.
Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).
10 апреля. Томск. Стадион "Труд".
yadkar
Raildo Главное, что руководство рубина все устраивает) деньги распилили, а результат значения не имеет 17:07 -РЕСПЕКТ все в точку.
17:21
Меркатор
Просто зверюги! Всех рвут в Томске.
17:13
Raildo
Главное, что руководство рубина все устраивает) деньги распилили, а результат значения не имеет
17:07
shpasic
Рубин уже не претендует на еврокубки, а гос.клубам нужно помогать. Зениту помогли, теперь немножко Томи.
17:05
pexo48
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17:04
Levbereg
Томь- молодцы. Бейтесь и оставайтесь в ПЛ!!!
17:01
karlikf1
сторонний наблюдатель, при Бердыеве была такая же картина - от борьбы за высокие места Рубин фактически самоустранялся уже к началу второго круга.
16:59
Cheremis57
Браво, сибирские пацаны! Вырвали два очка у татарских миллионщиков!! А ведь были голоса против "Томи", чтобы клуб сняли с турнира!!! А пацаны набирают силу и ещё потреплют нервы у "Спартака"!!!! Молодцы!!!!!
16:58
karlikf1
Надо было Билялетдинова оставлять, а не искать заморского добра от добра. Да и Чалый, думаю, не хуже дал бы результат к настоящему времени. 40 миллионов евриков летом на селекцию - обалдеть! Не всякий английский клуб Премьер-лиги, не всякий итальянский и немецкий клуб бундеслиги может себе позволить такие траты.
16:58
сторонний наблюдатель
Да, у Рубина после ухода Бердыева деградация прогрессирует с геометрической прогрессией...
16:56
Айртон)
Зато самому Спартаку забили 4 в межсезонке!))
16:55
Помпей
Какое же УГ тренер грасия,физрук натуральный.
16:54