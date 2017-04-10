16:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Томь" вырвала ничью в матче с "Рубином"

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В матче 22-го тура чемпионата России "Томь" дома сыграла вничью с "Рубином" – 2:2. Томичи смогли открыть счет, но затем казанцы вышли вперед, забив два мяча. В концовке второго тайма окончательный счет установил нападающий Александр Соболев.

"Рубин" набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. "Томь" располагается на последней строчке, имея в своем активе 13 результативных баллов.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Томь" (Томск) – "Рубин" (Казань) – 2:2 (1:0)

Голы: Пугин, 13 (1:0). Лестьенн, 47 – с пенальти (1:1). Лестьенн, 79 (1:2). Соболев, 83 (2:2).

Нереализованный пенальти: Жонатас, 26 (мимо).

"Томь": Мелихов, Сасин (Букачев, 80), Баляйкин, Осипов, Митерев, Попов, Чуперка, Голышев, Макурин (Большунов, 80), Соболев, Пугин.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Устинов, Ахметов (Гекдениз, 68), Камболов, Сонг (Рочина, 87), Ткачук, Лестьенн, Жонатас.

Предупреждения: Осипов, 8. Сасин, 36. Лестьенн, 37.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

10 апреля. Томск. Стадион "Труд".

Трансляция матча "Томь" – "Рубин"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (12)
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yadkar

Raildo Главное, что руководство рубина все устраивает) деньги распилили, а результат значения не имеет 17:07 -РЕСПЕКТ все в точку.

17:21

Меркатор

Просто зверюги! Всех рвут в Томске.

17:13

Raildo

Главное, что руководство рубина все устраивает) деньги распилили, а результат значения не имеет

17:07

shpasic

Рубин уже не претендует на еврокубки, а гос.клубам нужно помогать. Зениту помогли, теперь немножко Томи.

17:05

pexo48

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17:04

Levbereg

Томь- молодцы. Бейтесь и оставайтесь в ПЛ!!!

17:01

karlikf1

сторонний наблюдатель, при Бердыеве была такая же картина - от борьбы за высокие места Рубин фактически самоустранялся уже к началу второго круга.

16:59

Cheremis57

Браво, сибирские пацаны! Вырвали два очка у татарских миллионщиков!! А ведь были голоса против "Томи", чтобы клуб сняли с турнира!!! А пацаны набирают силу и ещё потреплют нервы у "Спартака"!!!! Молодцы!!!!!

16:58

karlikf1

Надо было Билялетдинова оставлять, а не искать заморского добра от добра. Да и Чалый, думаю, не хуже дал бы результат к настоящему времени. 40 миллионов евриков летом на селекцию - обалдеть! Не всякий английский клуб Премьер-лиги, не всякий итальянский и немецкий клуб бундеслиги может себе позволить такие траты.

16:58

сторонний наблюдатель

Да, у Рубина после ухода Бердыева деградация прогрессирует с геометрической прогрессией...

16:56

Айртон)

Зато самому Спартаку забили 4 в межсезонке!))

16:55

Помпей

Какое же УГ тренер грасия,физрук натуральный.

16:54

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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