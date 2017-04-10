"Томь" вырвала ничью в матче с "Рубином"

В матче 22-го тура чемпионата России "Томь" дома сыграла вничью с "Рубином" – 2:2. Томичи смогли открыть счет, но затем казанцы вышли вперед, забив два мяча. В концовке второго тайма окончательный счет установил нападающий Александр Соболев.

"Рубин" набрал 28 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. "Томь" располагается на последней строчке, имея в своем активе 13 результативных баллов.

Чемпионат России

Премьер-лига

22-й тур

"Томь" (Томск) – "Рубин" (Казань) – 2:2 (1:0)

Голы: Пугин, 13 (1:0). Лестьенн, 47 – с пенальти (1:1). Лестьенн, 79 (1:2). Соболев, 83 (2:2).

Нереализованный пенальти: Жонатас, 26 (мимо).

"Томь": Мелихов, Сасин (Букачев, 80), Баляйкин, Осипов, Митерев, Попов, Чуперка, Голышев, Макурин (Большунов, 80), Соболев, Пугин.

"Рубин": Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Устинов, Ахметов (Гекдениз, 68), Камболов, Сонг (Рочина, 87), Ткачук, Лестьенн, Жонатас.

Предупреждения: Осипов, 8. Сасин, 36. Лестьенн, 37.

Судьи: ЧИСТЯКОВ (Азов). Березнев, Усачев (все Ростов-на-Дону).

10 апреля. Томск. Стадион "Труд".

Трансляция матча "Томь" – "Рубин"