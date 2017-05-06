"Томь" подала документы на лицензирование, но сохраняет небольшие задолженности

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев рассказал "СЭ" о ситуации в клубе. По его словам, пока сохраняется небольшая задолженность перед игроками.

​​– Впереди у "Томи" процедура прохождения лицензирования на сезон-2017/18. Готов ли клуб к ней?

- Документы в РФС мы подали. У нас еще будет время пройти лицензирование через апелляционный комитет после того, как погасим все долги.

– Задолженности перед игроками, покинувшими "Томь" зимой, сохраняются?

– Да, есть небольшая задолженность. Перед кем-то мы рассчитались полностью, перед кем-то – частично. Окончательный расчет будет после поступления денег на наши счета.

– Как воспринимают ситуацию нынешние футболисты?

– С пониманием, иначе они бы тоже разбежались. Те ребята, что остались в команде, настоящие мужики. Спасибо им большое.

– Есть ли у клуба другие спонсоры, кроме "Газпромнефти"?

– Крупных нет. Но есть мелкие партнеры, которые помогают нашей школе. Деньги идут на детско-юношеский футбол, все-таки уровень затрат не сравним с первой командой.

– Пытаетесь искать партнеров для клуба?

– Конечно. Но желающих не так много. Так что будем рады, если кто-то захочет стать спонсором "Томи". (Сергей АСТАХОВ)