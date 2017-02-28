"Томь" направит средства спонсора на погашение долгов по зарплате и налогам

Член совета директоров "Томи", замгубернатора Томской области Чингис Акатаев, сообщил, что клуб после получения транша в 200 миллионов рублей от спонсора направит полученные средства на погашение долгов по зарплате и налогам. В декабре 2016 года "Томь" предложила футболистам расторгнуть контракты с командой из-за финансовых проблем. Вчера губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что "Томь" получила средства для погашения долгов перед игроками.

– Сумма долга у нас 460 миллионов рублей по 2016 году, – цитирует ТАСС Акатаева. – Эти 200 млн рублей пойдут на погашение долгов по заработной плате и налогам. Реестр платежей уже составлен, мы над ним работали в разрезе каждого игрока и налога. Мы оплатим налог и напишем письмо в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), чтобы они сняли взыскание с арестованного здания клуба.

Команда играет. К сожалению, она играет не в том составе, который хотелось бы в межсезонье усилить.

Замгубернатора отметил, что в команде осталось девять игроков основного состава, которые, за исключением отданного в аренду Максима Бордачева, составят костяк команды вместе с игроками молодежного состава. Он уточнил, что, исходя из финансовых реалий, перед клубом не стоит задача "цепляться за премьер-лигу" в этом сезоне.