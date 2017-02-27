"Томь" получила 200 миллионов рублей на погашение долгов

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что "Томь" получила средства для погашения долгов перед игроками. Также руководитель отметил, что теперь клубу не грозит снятие с чемпионата России. В декабре 2016 года "Томь" предложила футболистам расторгнуть контракты с командой из-за финансовых проблем.

- Деньги - 200 миллионов рублей - компанией "Газпром нефть" перечислены, - цитирует "Р-Спорт" Жвачкина. - На счета они поступят во вторник, после чего начнется погашение задолженностей. "Томь" будет играть, не снимется, а что будет дальше, посмотрим. Нужно заниматься развитием детского футбола, массового футбола.