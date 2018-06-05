Ткачев опередил Дзюбу в голосовании на звание лучшего игрока "Арсенала"

Болельщики тульского "Арсенала" признали полузащитника Сергея Ткачева лучшим игроком команды в сезоне2017/18, сообщается в официальном Твиттере клуба. Арендованный у "Зенита" нападающий Артем Дзюба занял второе место.
В прошлом сезоне Ткачев сыграл в 29 матчах и забил 6 мячей. Замкнул тройку вратарь Михаил Левашов.
Отметим, что "Арсенал" закончил прошедший чемпионат на седьмом месте, набрав 42 очка.
👍🏻🔝🔥Сергей Ткачев – лучший игрок сезона 2017/18.– ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 5 июня 2018 г.
📊Второе место занял нападающий Артем Дзюба, на третьем – вратарь Михаил Левашов. pic.twitter.com/XVRrlIFy2J