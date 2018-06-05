Ткачев опередил Дзюбу в голосовании на звание лучшего игрока "Арсенала"

Болельщики тульского "Арсенала" признали полузащитника Сергея Ткачева лучшим игроком команды в сезоне2017/18, сообщается в официальном Твиттере клуба. Арендованный у "Зенита" нападающий Артем Дзюба занял второе место.

В прошлом сезоне Ткачев сыграл в 29 матчах и забил 6 мячей. Замкнул тройку вратарь Михаил Левашов.

Отметим, что "Арсенал" закончил прошедший чемпионат на седьмом месте, набрав 42 очка.