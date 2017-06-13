Тишкин и Соломатин могут перейти в "СКА-Хабаровск"

По данным "СЭ", защитник Максим Тишкин и нападающий Павел Соломатин близки к переходу в клуб-новичок РФПЛ "СКА-Хабаровск". Оба футболиста находятся в расположении дальневосточной команды.

27-летний Тишкин известен по выступлениям за "Мордовию" и "Уфу", первую часть прошлого сезона он провел в "Томи", после чего зимой разорвал контракт с сибиряками из-за их тяжелой финансовой ситуации.

24-летний Соломатин играл за "Динамо", выступал на правах аренды за "Анжи" и "Амкар", а последний сезон провел в "Балтике". (Дмитрий СОМОВ)