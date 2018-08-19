Тихонов рассказал, чего не хватило "Крыльям Советов" в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов заявил, что самарской команде не хватило мастерства в завершающей стадии атак в матче 4-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:1).

- Нам не хватило мастерства в завершающей стадии, - сказал Тихонов в эфире канала "Матч Премьер". - У нас были хорошие прострелы, а "Локомотив" выручил Гильерме. Мы сами проиграли этот матч из-за одной ошибки. Но я благодарен ребятам - они неплохо играли с чемпионом страны. Самарджич? Он сыграл здорово. Вся команда играла хорошо.