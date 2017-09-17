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14:20 | Футбол — РФПЛ

Тигиев покинул поле при помощи врачей


Защитник "Спартака" Георгий Тигиев получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно". Игрок обороны был вынужден покинуть поле при помощи врачей. Вместо Тигиева на 58-й минуте встречи на поле вышел Дмитрий Комбаров.

Матч против "Тосно" стал для Тигиева третьим в чемпионате России-2017/18. Еще в семи встречах он попадал в заявку на игры национального первенства, но не выходил на поле.

Текстовая трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

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