Тигиев покинул поле при помощи врачей

Защитник "Спартака" Георгий Тигиев получил повреждение в матче 10-го тура чемпионата России против "Тосно". Игрок обороны был вынужден покинуть поле при помощи врачей. Вместо Тигиева на 58-й минуте встречи на поле вышел Дмитрий Комбаров.

Матч против "Тосно" стал для Тигиева третьим в чемпионате России-2017/18. Еще в семи встречах он попадал в заявку на игры национального первенства, но не выходил на поле.

58' Вторая замена у нас. Вынужденная. pic.twitter.com/PXFEfv0b6p – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 сентября 2017 г.

Текстовая трансляция матча "Тосно" - "Спартак"