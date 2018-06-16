Ташаев поедет на первый сбор с "Динамо"

Как сообщили "СЭ", в пресс-службе "Динамо" полузащитник Александр Ташаев отправится на сбор бело-голубых, который начнется завтра. Сегодня появилась информация, что Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы в отношении полузащитника команды Александра Ташаева. На сайте суда сообщается, что иск был подан 14 июня, а принят к рассмотрению 15-го числа. Судебное заседание состоится 1 августа.

Как ранее писал "СЭ", 4 июня 23-летний полузащитник написал заявление об увольнении из "Динамо". Хавбеком интересуется "Спартак". Контракт Ташаева с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2020 года. Известно, что в соглашении игрока прописаны отступные в размере 1,5 миллионов евро. (Виталий АЙРАПЕТОВ)