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Таш Саркисян: "Судьба Журавеля? Чуть позже опубликуем пресс-релиз"

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Главный редактор Дирекции спортивных трансляций канала "Матч ТВ" Таш Саркисян пока не готов сказать, будет ли Тимур Журавель работать на матчах "Терека". Ранее клуб из Грозного обратился к телеканалу с просьбой отстранить Журавеля от комментирования игр с участием команды.

Позже генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила, что телеканал не получал от грозненцев письма с требованием отстранения комментатора от работы на играх клуба.

– Сегодня будет опубликован пресс-релиз по этому поводу. Чуть позже. Больше добавить нечего, – сказал Саркисян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Тимур Журавель: "Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол" //
"Терек" попросит отстранить Журавеля от работы на матчах чемпионата России//
Почему "Терек" требует отстранить Журавеля//
Тимур Журавель: "не могу прокомментировать ситуацию"

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