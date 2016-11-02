Таш Саркисян: "Судьба Журавеля? Чуть позже опубликуем пресс-релиз"

Главный редактор Дирекции спортивных трансляций канала "Матч ТВ" Таш Саркисян пока не готов сказать, будет ли Тимур Журавель работать на матчах "Терека". Ранее клуб из Грозного обратился к телеканалу с просьбой отстранить Журавеля от комментирования игр с участием команды.

Позже генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки сообщила, что телеканал не получал от грозненцев письма с требованием отстранения комментатора от работы на играх клуба.

– Сегодня будет опубликован пресс-релиз по этому поводу. Чуть позже. Больше добавить нечего, – сказал Саркисян. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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