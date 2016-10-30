Почему "Терек" требует отстранить Журавеля

Клуб из Грозного возмущен поведением комментатора "Матч ТВ". Напоминаем, что произошло.

1. 30 октября 2016 года "Урал" и "Терек" сыграли 1:4 в матче 12-го тура чемпионата России. Встречу комментировал Тимур Журавель.

2. Игра сопровождалась странными колебаниями коэффициентов в букмекерских конторах и грубейшими ошибками обороны хозяев. Во время и после игры некоторые журналисты и болельщики усомнились в характере матча.

Были проведены параллели с игрой тех же соперников, которая состоялась 28 августа 2015 года. Тогда незадолго до матча расположение "Урала" без веских вроде бы причин покинул главный тренер Виктор Гончаренко (впоследствии он покинул клуб). В итоге команды сыграли вничью 3:3.

3. В конце трансляции Журавель назвал воскресный матч "настоящим футбольным спектаклем".

4. После матча Журавель в интервью "СЭ" отметил, что "Урал" "во втором тайме не хотел играть в футбол", и предположил, что "у старых грехов длинные тени".

5. Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров в интервью "Р-Спорт" сообщил, что клуб готовит письмо в адрес "Матч ТВ" с просьбой не назначать Журавеля на встречи с участием грозненцев. Айдамиров предложил журналисту идти в прокуратуру и заявил, что "зовут его никто". Представитель "Терека" не назвал конкретные высказывания, которые возмутили клуб и его гендиректора.

6. Журавель в разговоре с корреспондентом "СЭ" воздержался от дальнейших комментариев по ситуации. Официальная реакция "Матч ТВ" пока не поступила – впрочем, пока нет и письма из Грозного, обращенного к телеканалу (по словам Айдамирова, оно будет отправлено в понедельник, 31 октября).

Тимур Журавель - честнейший человек. Его оценки всегда искренние. Его слова об общественном резонансе после #уралтерек - верные и важные. – Александр Шмурнов (@AShmurnov) 30 октября 2016 г.