Почему "Терек" требует отстранить Журавеля

Клуб из Грозного возмущен поведением комментатора "Матч ТВ". Напоминаем, что произошло.
1. 30 октября 2016 года "Урал" и "Терек" сыграли 1:4 в матче 12-го тура чемпионата России. Встречу комментировал Тимур Журавель.
2. Игра сопровождалась странными колебаниями коэффициентов в букмекерских конторах и грубейшими ошибками обороны хозяев. Во время и после игры некоторые журналисты и болельщики усомнились в характере матча.
Были проведены параллели с игрой тех же соперников, которая состоялась 28 августа 2015 года. Тогда незадолго до матча расположение "Урала" без веских вроде бы причин покинул главный тренер Виктор Гончаренко (впоследствии он покинул клуб). В итоге команды сыграли вничью 3:3.
3. В конце трансляции Журавель назвал воскресный матч "настоящим футбольным спектаклем".
4. После матча Журавель в интервью "СЭ" отметил, что "Урал" "во втором тайме не хотел играть в футбол", и предположил, что "у старых грехов длинные тени".
5. Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров в интервью "Р-Спорт" сообщил, что клуб готовит письмо в адрес "Матч ТВ" с просьбой не назначать Журавеля на встречи с участием грозненцев. Айдамиров предложил журналисту идти в прокуратуру и заявил, что "зовут его никто". Представитель "Терека" не назвал конкретные высказывания, которые возмутили клуб и его гендиректора.
6. Журавель в разговоре с корреспондентом "СЭ" воздержался от дальнейших комментариев по ситуации. Официальная реакция "Матч ТВ" пока не поступила – впрочем, пока нет и письма из Грозного, обращенного к телеканалу (по словам Айдамирова, оно будет отправлено в понедельник, 31 октября).
Тимур Журавель - честнейший человек. Его оценки всегда искренние. Его слова об общественном резонансе после #уралтерек - верные и важные.– Александр Шмурнов (@AShmurnov) 30 октября 2016 г.
Тимура @TimZhur в обиду не дадим! Тем более, что вообще непонятно с какого боку стоит на него наезжать...🤔– Genich Konstantin (@GenichK) 30 октября 2016 г.
Красавец, @TimZhur! https://t.co/nMl07DhiEq– Igor Rabiner (@IgorRabiner) 30 октября 2016 г.
П_о_в_а_р
$n10nep$ П_о_в_а_р $n10nep$ Повар, ты должен публично извиниться перед Гончаренкой! ------------------------- За что? За то что ему ежедневно, не щадя времени и эмоций, ему респекты выписывал? А сегодня даже сразу два респекта. Непонятно. 19:22 ======================== За то, что мало респектов выписывал. Не по чину так сказать. --------------------------------- Хватит, имхо. Остальные респекты переходят Журавелю.
19:27
Dennis-Ber
Спор упёрся в простую вещь. Во всё мире СМИ есть 4-я власть. Вопрос лишь в том - считать ли комментатора ТВ представителем "сми" или не считать. В любом случае на официальное письмо в понедельник должен быть официальный ответ МАТЧ-тв. Вот и посмотрим.
19:25
armi
Дополнение. А уж какую *рень несут г-да комментаторы, коих теперь в изобилии на ТВ!!!! У них в репортажах услышишь, что "футболисты проШМЫГнули", и мяч то у них в лучшем случае снаряд, а то или сфера и прочие "изыски". Думают, что украшают репортаж, а на самом деле только делают его убогим!!! Вести одному матч считается наверно дурным тоном: теперь комментаторов не просто двое, а пятеро (???) - два у микрофона, один у кромки поля, а еще двое - в студии. Всем видать очень "кушать хочется". Времена с Синявским, Озеровым, Маслаченко - настоящими виртуозами репортажа - к сожалению давно прошли и многим вообще не известны!!!!! Теперь самое оно - это матч по ТВ с выключенным звуком!!!!!
19:25
$n10nep$
П_о_в_а_р $n10nep$ Повар, ты должен публично извиниться перед Гончаренкой! ------------------------- За что? За то что ему ежедневно, не щадя времени и эмоций, ему респекты выписывал? А сегодня даже сразу два респекта. Непонятно. 19:22 ======================== За то, что мало респектов выписывал. Не по чину так сказать.
19:24
П_о_в_а_р
Revelator78 Тимур Журавель хороший и квалифицированный комментатор. ----------------------- Респект ему. Гончаренке два респекта. Мне двадцать восемь респектов.
19:23
П_о_в_а_р
$n10nep$ Повар, ты должен публично извиниться перед Гончаренкой! ------------------------- За что? За то что ему ежедневно, не щадя времени и эмоций, ему респекты выписывал? А сегодня даже сразу два респекта. Непонятно.
19:22
Revelator78
Тимур Журавель хороший и квалифицированный комментатор. Но в этой игре во втором тайме он несколько перегнул палку. У него же нет в кармане железобетонных улик - а про презумпцию публичным людям надо помнить.
19:20
$n10nep$
Повар, ты должен публично извиниться перед Гончаренкой!
19:19
fansk
Promesov ты можешь не верить Журавелю, но колебаниям коэффициентов не верить нельзя, как такую амплитуду возможно объяснить, кроме как договорным характером матча?
19:16
$n10nep$
А чего тут доказывать - вызвать в прокуратуру представителей буков и спросить на каком основании в матче был такой плавающий кэф. Вряд ли получат вразумительный ответ, а это уже повод возбудить дело.
19:16
armi
Нынче каждый писака, даже если он написал только *рень на заборе, считает себя экспертом в футболе, который имеет право высказать свою *рень в СМИ. Зачастую такие имеют за плечами пару семестров в каком-нибудь частном лицее или еще чаще вообще купили свое "образование" в переходе метро. Так что даже написать сою гениТальную мысль без ошибок не могут!!!! А таких "спецов" у нас что ни день, то все больше. Особенно "радуют" такие высказывания от бывших НЕ ФУТБОЛИСТОВ, а теннисистов, пловцов и пр. Не спорю, каждый может иметь свое мнение и по футболу тоже. Но только сделай милость выражай его друзьям-приятелям, а не громогласно, от имени реальных футбольных экспертов и в СМИ!!!!!!
19:14
Promesov
Да все правильно журавель тот еще провокатор - я ему не верю. Помню эту наглую харю еще по теркам с Муратом Якином - думаю это его не единственный момент в его бурной деятельности. По факту отстранить его требую за слова уже после матча, когда он прочухал скандальчик и его понесло. Думал не спросят с него и он попиарится в очередной раз, но не в этот раз. Пускай отвечает за слова свои - например даст интервью, где обосновано объяснит свою точку зрения. А так пока он трепло и правильно требует Терек отстранения. Спартак тоже не надо комментировать такому треплу. ИМХО
19:11
Dymanomashina
Айл би бэк Кто-нибудь удивляется, почему после таких "матчей" Россия на 53 месте в рейтинге ФИФА? В Италии уже б 20 человек в тюрьму посадили, вместе с тренерами. 17:52-----------------------------------------------------------------------Я\удивляюсь только тому что ты -урод из Украины, все никак не свалишь с спортэкспессовского форума, великосветски рассуждая об отсталости России, а еще более удивляюсь, что тебя еще кто-то поддерживает. Друзья твои, наверное.....
19:10
П_о_в_а_р
Тимурию респект! Гончаренке два респекта! Мне восемь!
18:59
fansk
Serzheo Ипполит, какой же Вы ...))) о каких подозрениях и измышлениях идет речь, общедоступный факт, что КЭС поменялся с 3 на 17.
18:58
viktor530
Да и этот айдамиров не стал бы так вопить, если бы все чисто было! На воре и шапка горит, а в этом случае охреневший чечен голосит!
18:57
serzheo
ki____ А если он не виновен - ты сядешь вместо него? А то языком трепать все горазды.
18:54
viktor530
Да выгоните эти команды в КФК, если уже не первый раз подозреваются!
18:53
serzheo
fansk___ Ты сам-то как?... В третий раз (для непонятливых) свои подозрения - дома, на кухне, с соседями. А на ТВ, в прямом эфире, ты публичная личность, и свои измышления - засунь себе в... портмоне... Не надо народ смущать - нет у тебя права такого.
18:51
ki
а по сути, серый, ты рассуждаешь как мусор. из-за таких рассуждений, в тюрьму попадают как раз невинные люди. потому что их спрашивают - "ты видел, ты уверен ?" и он начинает сомневаться, а точно ли он видел того ? а правду ли ему сказал давний друг и тд. в итоге то г..но, которое 100% виновно, остается безнаказанными.
18:48
fansk
Serzheo ты здоров?))) Сирию приплел, для тех кто болен, увеличение коэффициента на победу Урала с 3 до 17 абсолютно безосновательное не причина для подозрений?
18:46
ki
serzheo -- ах-ха-ха-хах "у нас в алеппо" ))))
18:44
invino
Вообще-то Журавель сказал, что Урал не хотел играть. Причем же тут Терек? Почему так завелся грозненский администратор?
18:44
serzheo
fansk____ У нас потом, благодоря вот таким Журавелям, в Алеппо бомбят мирных жителей, а в Мосуле - террористов... Еще раз - комментатор - публичная личность, он не имеет права безосновательно обвинять.
18:41
fansk
Serzheo, КЭф в перерыва поменялся с 3,5 на 17 на Урал, этого уже достаточно, чтобы начать Расследование, док-ва должны органы предъявлять, а не комментаторы, тем более Журавель никого не обвинял, хорош чушь писать
18:36
serzheo
А380726___ Тебя я вообще в первые вижу и дискутировать с твоей хренью не собираюсь.
18:35
А380726
Serzho, ты эту свою хрень ГенсерОрлову лично расскажи, а потом сюда возвращайся, подискутируем, может быть, над твоими бреднями, если у тебя желание останется
18:33
serzheo
Пацаны, все-всё понимают, но говорить и голословно кого-то обвинять можно у себя на кухне, с соседями. У вас нет доказухи, а предположения к делу не пришьешь. И еще раз - Вы уверены?... А если ошиблись представляете сколько людей может пострадать? А потом что скажете? - Простите дяденька? Комментатор - публичная личность, он не имеет права безосновательно поднимать майдан, это плохо заканчивается, всегда. Он должен быть беспристрастен.
18:29
ki
потому что им "все можно". и детские бои устраивать с трансляцией по ящику и договорняки катать. а всем остальным остается только "искать доказательства"....
18:23
fansk
Для serzheo и Жорика Вартанова, вы серьезно? Т.е. О таких вещах надо молчать? При чем тут прокуратура? Надо думать, когда пишешь. Кэфы с 3 до 17 не меняются никогда просто так, а Журавель никого не обвинял, просто сказал, что было на самом деле.
18:20