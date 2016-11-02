Тина Канделаки: "Для отстранения Журавеля РФПЛ должна доказать его предвзятость"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки подчеркнула, что на данный момент телеканал не получал от "Терека" письмо с требованием отстранения комментатора Тимура Журавеля от работы на играх грозненского клуба. По ее словам, Журавель не будет работать на ближайшем матче грозненцев.

- Журавель сказал, что игра "Урал" - "Терек" могла быть договорной? У нас есть контракт с РФПЛ, - сказала в эфире передачи "Подъем" на радиостанции "Говорит Москва" Канделаки. - Клубы имеют право подать заявление и попросить отстранить комментатора от матчей команд, если будет доказана предвзятость.

Заявления от "Терека" еще не поступало. Есть письмо с претензиями. Отстранение журналиста? Для отстранения должно быть решение лиги, что его комментирование является предвзятым.

Есть много других матчей, по которым говорилось то же самое. Здесь такая реакция, потому что это команды именно "Терек" и "Урал". Что я могу? Мы пригласили в эфир и представителей "Терека", и "Урала", и РФПЛ. Мы предприняли попытку, но это не получилось.

Назначить Журавеля на ближайший матч грозненцев? Там такая вариативность выбора комментаторов, что на следующий матч "Терека" он и технически вряд ли бы попал. Но решение принимает Таш Саркисян, непосредственный руководитель, который расставляет комментаторов.

Все понимают, что у каждой команды есть любимые комментаторы. Когда комментируют одни - это одна атмосфера, когда комментируют другие - другая.

Тимур Журавель: "Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол" //

"Терек" попросит отстранить Журавеля от работы на матчах чемпионата России