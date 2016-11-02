12:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Тимур Журавель: "Не могу прокомментировать ситуацию"

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Тимур Журавель отказался комментировать ситуацию, возникшую вокруг матча 12-го тура чемпионата России "Урал" - "Терек" (1:4) и слов генерального продюсера "Матч ТВ" Тины Канделаки, которая ранее сообщила о том, что телеканал не получал от грозненцев письма с требованием отстранения комментатора от работы на играх клуба. По словам Журавеля, только "Матч ТВ" имеет право говорить об этом.

- Позиция телеканала такова, что только он может комментировать ситуацию, а не я лично, - сказал Журавель. - Это желание канала, а я связан с ним обязательствами, так как работаю там. (Любовь КОНЯЕВА)

Тимур Журавель: "Во втором тайме "Урал" не хотел играть в футбол" //
"Терек" попросит отстранить Журавеля от работы на матчах чемпионата России//
Почему "Терек" требует отстранить Журавеля

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КОММЕНТАРИИ (2)
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79276042615

Спартак-чемпион!!!

13:11

Букер

ясно все с тобой, чего тогда пукал на всю страну.

13:04

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