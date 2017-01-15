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Тарас Бурлак: "У меня огромное желание сыграть за сборную"

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Защитник "Рубина" Тарас Бурлак в интервью "СЭ" отметил, что получает удовольствие от нахождения в казанской команде. По словам игрока, он мечтает попасть в сборную России

 
5 декабря 2016 года. Москва. "Спартак" - "Рубин" - 2:1. Столкновение Тараса БУРЛАКА и Квинси ПРОМЕСА.Тарас Бурлак: "Удар Промеса? Губа не болит, но шрам остался"

– Трансферное окно в разгаре. Много слухов, в том числе и про игроков "Рубина". Особенно про тех, кто играет мало.

– Я по себе это знаю. Когда ты редко появляешься на поле, то настроение на нуле. Когда мало играешь, то мысленно уже перебираешь варианты ухода. Каждого игрока можно понять. Сейчас меня все устраивает в Казани. Получаю огромное удовольствие от работы с Грасией.

– В России дефицит центральных защитников. Вы отыграли почти весь первый круг без замен, но ни разу не получили вызова в сборную.

– Для начала надо играть так же стабильно, как хотя бы последние игр 10. Постараться забить, ведь моменты возникают. Естественно, все будет зависеть от того, как будет играть команда. Мысли о сборной есть, как и у любого нормального футболиста. Я играл и за юношескую, и за молодежную сборные. Знаю что такое футболка страны с флагом. Желание огромное. Буду работать! (Артур ЕНИКЕЕВ)

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