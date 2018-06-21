Сверрир Ингасон: "Надеюсь, Магнуссона в ЦСКА ждет такая же успешная карьера, какая была у Вернблума"

Защитник "Ростова" и сборной Исландии Сверрир Ингасон в интервью "Известиям" не стал сравнивать своего партнера по национальной команде Хердура Магнуссона, который накануне перешел из "Бристоль Сити" в ЦСКА, с экс-полузащитником армейцев шведом Понтусом Вернблумом. Также игрок обороны дончан выразил надежду на то, что его соотечественника в Москве ждет не менее успешная карьера, чем бывшего опорника московской команды.

Новый защитник ЦСКА. Он и правда так хорош?

– Считаю Магнуссона очень хорошим игроком, и в матче с Аргентиной он это доказал. Думаю, Хердюр станет отличным усилением для ЦСКА.

– Говорят, для армейцев он может стать новым Вернблумом...

– Не могу проводить такие параллели. Все-таки они разные игроки, выступают на разных позициях. Но я надеюсь, что Магнуссона ждет такая же успешная карьера, какая была у Понтуса. В ЦСКА у Вернблума был очень хороший период.

Напомним, Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. За это время он выиграл 6 трофеев, включая три титула чемпиона России.