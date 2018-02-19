Суммарная выручка клубов РФПЛ от билетов в сезоне-2016/17 составила 1,96 миллиарда

Суммарная выручка клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в сезоне-2016/17 составила 1,96 миллиарда, сообщается в комплексном исследовании экономики российского футбола. При этом 46,6 процента от этой суммы составили разовые билеты на матчи премьер-лиги, а 28,2 процента – от абонементов.

Средняя стоимость билета на на матч премьер-лиги составила 500 рублей, на Кубок России – 170, на Лигу чемпионов – 2 280, а средняя стоимость абонемента – 5 700 рублей. 88 процентов клубов продают билеты онлайн. (Павел ГУРЕВИЧ)