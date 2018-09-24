Суд Ростовской области постановил передать иск Глушакова о разводе в Москву

Миллеровский районный суд Ростовской области постановил передать иск полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова к супруге о разводе в Никулинский районный суд Москвы.
- В предварительном судебном заседании было принято решение о передаче гражданского дела для рассмотрения по существу в Никулинский районный суд Москвы, - цитирует РИА Новости представителя Миллеровского суда.
Кроме того, сообщается, что данное определение суда было обжаловано стороной истца.
Ранее появилась информация о том, что супруги некоторое время не живут вместе и приняли решение развестись.
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