Суд Ростовской области постановил передать иск Глушакова о разводе в Москву

Миллеровский районный суд Ростовской области постановил передать иск полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова к супруге о разводе в Никулинский районный суд Москвы.

- В предварительном судебном заседании было принято решение о передаче гражданского дела для рассмотрения по существу в Никулинский районный суд Москвы, - цитирует РИА Новости представителя Миллеровского суда.

Кроме того, сообщается, что данное определение суда было обжаловано стороной истца.

Ранее появилась информация о том, что супруги некоторое время не живут вместе и приняли решение развестись.

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