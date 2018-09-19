Денис Глушаков: "Я уже долго не живу с женой"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что уже долго не живет со своей женой Дарьей. Сегодня "СЭ" опубликовал заявление супруги хавбека, в котором та сообщила, что подала на развод.

- Я уже долго не живу с женой, - цитирует Глушакова "Матч ТВ". - Рассказывать почему, не хочу. Потому что Даша – мать моих детей! Никогда не комментировал и не буду личную жизнь.

Ранее актер Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили Андрей Ещенко и Глушаков.

Глушаков и Ещенко не полетели в с командой в Вену, где завтра состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рапидом".

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)

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