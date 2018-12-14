Суд рассмотрит заявление о банкростве "Ростова" в январе

Арбитражный суд Ростовской области назначил на 21 января 2019 года рассмотрение заявления о банкротстве ФК "Ростов", сообщает РАПСИ. Подал его агент Сергей Базанов, это уже второе заявление о банкростве клуба с его стороны. 24 сентября арбитраж возвратил Базанову заявление в связи с тем, что агент не устранил в установленный судом срок обстоятельства, послужившие причиной оставления заявления без движения.

Арбитраж в декабре 2016 года удовлетворил заявление Базанова к "Ростову" о взыскании более 123 тысяч долларов долга. Он просил взыскать задолженность по уплате агентского вознаграждения по договору от 14 июня 2012 года в размере 100 тысяч долларов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 2 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года в размере 23,7 тысячи долларов.

Суд в мае 2016 года прекратил производство по заявлению ООО "Агрофест-Дон" о признании ФК "Ростов" банкротом. Ранее компания "Агрофест-Дон" подала в суд ходатайство об отказе от заявления о банкротстве клуба.

"Ростов" после осенней части чемпионата России занимает седьмое место в турнирной таблице.