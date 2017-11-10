Стипе Плетикоса: "У "Спартака" большая история, а "Шахтер" стал сильным с приходом Ахметова"

Бывший вратарь "Шахтера" Стипе Плетикоса, позже выступавший за "Спартак" и "Ростов", в интервью Football.ua рассказал о том, что ростовчан уважали российские топ-клубы. Кроме того, он отметил, что ему нравилось выступать в чемпионате России.

– Если сравнить "Шахтер" со "Спартаком", как клуб кто сильнее?

– У "Спартака" большая история. "Шахтер" стал сильным с приходом Ахметова. Он возглавил "Шахтер" в 1996 году, а раньше в Советском Союзе главным соперником киевского "Динамо" был московский "Спартак". Кроме того, фанатское движение у "Спартака" сильнее. У "Шахтера" более спокойная, толерантная торсида. Это не есть плохо. Это история, традиции. Но "Шахтер" находится на верном пути. Это клуб, с которым уже считаются в Европе. Это клуб, который лучше всех в Восточной Европе продает.

– "Ростов" удовлетворял ваши амбиции?

– Нет, но я почувствовал, что такое играть за провинциальный клуб. Осознал, что не только в клубах-грандах можно получать удовольствие от футбола! Поэтому искренне рад, что в моей карьере случился "Ростов". Это клуб, который рос на моих глазах. Это клуб, который в России зауважали. Нас реально боялись "Спартак", ЦСКА и "Зенит". В конце концов, мы выиграли Кубок России, первый в истории "Ростова". А в прошлом году "Ростов" дебютировал в Лиге чемпионов и очень здорово там смотрелся, обыгрывал "Баварию". В ноябре в Ростове откроют новый стадион. Кипит жизнь, они развиваются. Мне нравилось играть в России. Если бы не нравилось, я бы не задержался в "Ростове" на четыре года.