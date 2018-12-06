Старший врач ЦСКА Керимов объяснил большое количество травм в команде

Старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что игроки армейцев в текущем сезоне подвергаются большим нагрузкам, связанным с тем, что они выступают и во внутреннем первенстве, и в еврокубках, и в национальных сборных. Этим и объясняется немалое количество травм.

- Здесь несколько факторов, - сказал Керимов в интервью клубной пресс-службе. - Вполне логично, что к игрокам предъявляются серьезные требования в тренировочных занятиях. Команда регулярно проводит важные матчи на внутренней и международной арене.

Не будем забывать и о том, что многие футболисты ЦСКА задействованы в различных национальных сборных, откуда не всегда возвращаются готовыми тренироваться в общей группе. Если сложить все вместе, получается, что игрокам приходится выдерживать очень серьезную нагрузку. При этом каждая травма имеет свою причину и механизм.

ЦСКА занимает 3-е место в чемпионате России, имея в активе 27 очков после 16 туров.

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