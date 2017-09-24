Станислав Крицюк: "Вратарь должен справляться со всеми - и с Коллерами, и с Дзюбами"

Вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк после поражения от "Зенита" (0:2) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что голкипер должен уметь справляться со всеми футболистами. Он также добавил, что то, что "быки" вылетели из всех турнирнов – это лжепреимущество.

– Большая проблема для вратаря играть против Дзюбы?

– Вратарь должен со всеми справляться – и с Коллерами, и с Дзюбами. У нас есть руки для этого, – сказал Крицюк. – Конечно, Дзюба может хорошо пользоваться своими габаритами, бороться за мяч. Он тяжелый форвард, как в НБА говорится. Но мы тоже профессионалы, все понимаем, знаем, как играть и против больших, и против маленьких. У всех свои плюсы и минусы. Надо играть со всеми.

– То, что "Краснодар" вылетел из всех турниров, на руку команде?

– Это лжепреимущество. "Краснодар", как и любой клуб, хочет участвовать в большом количестве турниров и проходить как можно дальше. Возможно, в недельном цикле будет больше подготовки, отдыха, но также будет и меньше игр. Любой футболист скажет вам, что лучше больше играть. Во всех турнирах.

– "Краснодар" снова пропускает со стандарта. Что с этим делать?

– Тренироваться, смотреть на свои ошибки, улучшать все эти моменты.

– Ваш коллега Синицын был вызван в сборную. Кто сейчас номер один в команде?

– Не могу ответить. Время покажет. Все зависит от нас. (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Зенит" // Лунев - 7,5 за суперсэйвы. "Краснодар" - "Зенит". Оценки "СЭ"