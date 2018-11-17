Стадион "Локомотива" при свете ламп. Завораживающее видео

"Локомотив" в своем официальном Инстаграме поделился новым видео. На нем показан процесс ухода за газоном в морозных условиях: трава растет с помощью специальных ламп.

А пока давайте просто насладимся завораживающей картинкой нашего дома! - такой подписью сопровождается это видео.

"Локомотив" после 14 туров занимает 3-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков. Следующий матч железнодорожники проведут дома с "Уралом".

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