Стадион "Локомотива" при свете ламп. Завораживающее видео

"Локомотив" в своем официальном Инстаграме поделился новым видео. На нем показан процесс ухода за газоном в морозных условиях: трава растет с помощью специальных ламп.
А пока давайте просто насладимся завораживающей картинкой нашего дома! - такой подписью сопровождается это видео.
При какой температуре мы застилаем газон, насколько может вырасти трава в мороз, способны ли лампы заменить солнце? 🏟 Мы расспросили наших агрономов об особенностях ухода за натуральным газоном на "РЖД Арене" в зимний период и подготовили классную инфографику, которую покажем на новой неделе. 🏡 А пока давайте просто насладимся завораживающей картинкой нашего дома! #ЭтоНашеЧеркизово
"Локомотив" после 14 туров занимает 3-е место в чемпионате России, имея в активе 25 очков. Следующий матч железнодорожники проведут дома с "Уралом".