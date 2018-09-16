"Спартак" выйдет на матч с "Ахматом" в красной форме

Полевые игроки "Спартака" сыграют в матче 7 тура РПЛ против "Ахмата" в красной форме, информирует пресс-служба красно-белых. Голкипер выступит в желтых цветах.
Футболисты грозненского клуба выйдут на поле в бело-зеленом комплекте. Вратарь сыграет в синей форме.
Матч пройдет в воскресенье, 16 сентября, на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00.
В последний раз болельщики видели #Спартак на @otkritiearena три недели назад. Пришло время вновь собраться всем вместе. 😉– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 сентября 2018 г.
С @akhmatgrozny играем в 🔴⚪!
Приходите на стадион в клубных цветах, а билеты на игру можно купить 👉🏻 https://t.co/OLUfJTWJ77.#СпартакАхмат #Spartak pic.twitter.com/i1YD0vPL8e