12:06 | Футбол — РПЛ

"Спартак" выйдет на матч с "Ахматом" в красной форме

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Полевые игроки "Спартака" сыграют в матче 7 тура РПЛ против "Ахмата" в красной форме, информирует пресс-служба красно-белых. Голкипер выступит в желтых цветах.

Футболисты грозненского клуба выйдут на поле в бело-зеленом комплекте. Вратарь сыграет в синей форме.

Матч пройдет в воскресенье, 16 сентября, на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00.

Спартак - Ахмат

"Спартак" – "Ахмат": онлайн-трансляция матча

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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