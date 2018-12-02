"Спартак" в меньшинстве победил "Локомотив": Глушаков забил, Смолов не реализовал пенальти

"Спартак" в матче 16-го тура чемпионата России на своем поле победил "Локомотив" со счетом 2:1. Голы у красно-белых в первом тайме забили Денис Глушаков и Луиз Адриану.

У железнодорожников на 68-й минуте встречи после игры рукой Николая Рассказова с пенальти мог отличиться Федор Смолов, однако он попал в штангу. Рассказов при этом получил от арбитра Сергея Карасева прямую красную карточку.

После этого "Локомотив" все же отыграл один мяч: на 79-й минуте отличился нападающий Джефферсон Фарфан. В этом эпизоде получил рассечение вратарь Артем Ребров.

Глушаков показал ряд жестов после своего гола. Добавим, что футболист забил первый мяч в 2018 году за главную команду красно-белых. В последний раз хавбек отличался 1 декабря 2017 года, когда принес красно-белым гостевую победу над тульским "Арсеналом".

"Спартак" одержал вторую победу подряд в чемпионате России с момента назначения Олега Кононова на пост главного тренера. Красно-белые вышли на 4-е место, догнав по очкам "Локомотив".

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 2:0 (2:0)

Голы: Глушаков, 5 (1:0). Луиз Адриану, 37 (2:0). Фарфан, 79 (2:1).

Нереализованный пенальти: Смолов, 69 (штанга)

"Спартак" (Москва): Ребров, Рассказов, Кутепов, Джикия, Комбаров, Мельгарехо (Ломовицкий, 66), Фернанду (Тимофеев, 42), Глушаков, Ханни (Петкович, 73), Луиз Адриану, Зе Луиш.

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука (Фернандеш, 62), Рыбус, Фарфан, Денисов (Баринов, 46), Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Эдер, 77), Смолов.

Предупреждения: Денисов, 14. Чорлука, 45. Баринов, 58. Глушаков, 62.

Удаление: Рассказов, 67 (фол последней надежды).

Судьи: Карасев. Аверьянов, Калугин (все - Москва).

2 декабря. Москва. Стадион "Открытие Арена". 25 006 зрителей.

Глушаков забил в матче "Спартак" - "Локомотив". И вот, что он показал