Глушаков забил в матче "Спартак" - "Локомотив". И вот, что он показал

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива".
⚽ Первый гол Дениса Глушакова в нынешнем сезоне!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 2 декабря 2018 г.
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На 5-й минуте встречи 31-летний российский хавбек головой отправил мяч в сетку ворот гостей Гильерме. Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни слева забросил мяч на линию вратарской, где всеми забытый капитан красно-белых ударом головой не оставил шансов вртарю.
После гола Глушаков жестами словно предложил успокоиться фанатам "Спартака" – и развел руками в стороны. Перед игрой и после гола часть болельщиков снова освистывала футболиста и выкрикивала в его адрес оскорбления. Правда, на этот раз реакция получилась смешанной.
Затем хавбек попал в объятия своих одноклубников. И позже показал в сторону одной из трибун, а затем поднял руки вверх.
"Спартак" – "Локомотив": чемпионат России, онлайн-трансляция, 2 декабря, начало – в 19.00 (мск).