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Глушаков забил в матче "Спартак" - "Локомотив". И вот, что он показал

Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву". Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву". Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву". Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву". Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву".
Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву".
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Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков открыл счет в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива".

На 5-й минуте встречи 31-летний российский хавбек головой отправил мяч в сетку ворот гостей Гильерме. Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни слева забросил мяч на линию вратарской, где всеми забытый капитан красно-белых ударом головой не оставил шансов вртарю.

Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву".
Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву".

После гола Глушаков жестами словно предложил успокоиться фанатам "Спартака" – и развел руками в стороны. Перед игрой и после гола часть болельщиков снова освистывала футболиста и выкрикивала в его адрес оскорбления. Правда, на этот раз реакция получилась смешанной.

Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву".
Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву".

Затем хавбек попал в объятия своих одноклубников. И позже показал в сторону одной из трибун, а затем поднял руки вверх.

Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву".
Эмоции Дениса Глушакова после гола "Локомотиву".

"Спартак" – "Локомотив": чемпионат России, онлайн-трансляция, 2 декабря, начало – в 19.00 (мск).

Спартак – Локомотив

 

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