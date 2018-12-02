Ребров получил травму головы в столкновении с Фарфаном. Была кровь

Вратарь "Спартака" Артем Ребров получил повреждение в столкновении с форвардом "Локомотива" Джефферсоном Фарфаном во время голевой атаки железнодорожников на 79-й минуте. Помешать сопернику также пытался защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

Ребров получил удар бутсой по голове, из-за чего у него началось кровотечение. Врачи "Спартака" наложили голкиперу повязку, и тот смог продолжить игру.