Ребров получил травму головы в столкновении с Фарфаном. Была кровь

Вратарь "Спартака" Артем Ребров получил повреждение в столкновении с форвардом "Локомотива" Джефферсоном Фарфаном во время голевой атаки железнодорожников на 79-й минуте. Помешать сопернику также пытался защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.
⚽ Это первый гол Джефферсона Фарфана в нынешнем сезоне РПЛ!– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 2 декабря 2018 г.
📺 #МАТЧПРЕМЬЕР #СпартакЛокоhttps://t.co/CkuEWwZIvZ
Ребров получил удар бутсой по голове, из-за чего у него началось кровотечение. Врачи "Спартака" наложили голкиперу повязку, и тот смог продолжить игру.
#СпартакЛоко Рассечение у Реброва - вратарю оказывают помощь pic.twitter.com/a2RBHl37AL– СЭ Спартак (@spartak_se) 2 декабря 2018 г.
#СпартакЛоко Фарфан и Ребров шли на мяч - вратарю досталось pic.twitter.com/MXTIGTrwo8– СЭ Спартак (@spartak_se) 2 декабря 2018 г.
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