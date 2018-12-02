20:40 | Футбол — РПЛ

Ребров получил травму головы в столкновении с Фарфаном. Была кровь

Столкновение Реброва с Фарфаном. Артем Ребров после столкнокения.
Столкновение Реброва с Фарфаном.
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Вратарь "Спартака" Артем Ребров получил повреждение в столкновении с форвардом "Локомотива" Джефферсоном Фарфаном во время голевой атаки железнодорожников на 79-й минуте. Помешать сопернику также пытался защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

Ребров получил удар бутсой по голове, из-за чего у него началось кровотечение. Врачи "Спартака" наложили голкиперу повязку, и тот смог продолжить игру.

Спартак - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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