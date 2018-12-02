"Спартак" – "Локомотив": Рассказов удален ошибочно?

На 67-й минуте матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" арбитр Сергей Карасев назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых и показал красную карточку спартаковцу Рассказову, удалив его с поля. Правильно ли поступил арбитр?

Есть те, кто до сих пор считает, что тройное наказание (пенальти, удаление, дисквалификация) при лишении соперника явной возможности забить гол отменено, и можно заменять красную карточку на желтую.

На самом деле это не так. Как раз в случае с защитником "Спартака" судья не мог ограничиться предупреждением. Рассказов сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота. В такой ситуации единственно правильное решение – наказать его пенальти и удалением. А это удаление, в свою очередь, затем приведет к одноматчевой дисквалификации. (Александр Бобров)

Момент в матче "Спартак" - "Локомотив".

Момент в матче "Спартак" - "Локомотив".