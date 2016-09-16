"Спартак" в гостях победил "Оренбург"

"Спартак" в гостевом матче 7-го тура чемпионата России одержал победу над "Оренбургом" – 3:1.
Счет уже на второй минуте матча открыл нападающий гостей Квинси Промес. Хозяева смогли отыграться до перерыва – на 41-й минуте пенальти реализовал полузащитник Благое Георгиев. Решающий мяч был забит на 66-й минуте – дублем отметился Промес. Окончательный счет встречи еще через три минуты установил хавбек красно-белых Джано Ананидзе.
Благодаря этому успеху подопечные Массимо Карреры набрали 19 очков и упрочили лидерство в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Оренбург" - "Спартак" - 1:3 (1:1)
Голы: Промес, 2 (0:1). Георгиев, 41 - с пенальти (1:1). Промес, 66 (1:2). Ананидзе, 69 (1:3).
"Оренбург": Абакумов, Малых, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Ефремов (Коронов, 86), Афонин, Воробьев (Бамба, 72), Нехайчик, Георгиев, Прудников (Саная, 67).
"Спартак": Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Зобнин (Зуев, 90), Фернанду, Ромулу, Ананидзе (Попов, 81), Промес, Зе Луиш.
Предупреждения: Ромулу, 39. Андреев, 39. Зе Луиш, 39. Воробьев, 59. Афонин, 85. Попов, 89. Комбаров, 90+1. Георгиев, 90+1.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).
16 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".
Cantona~~
Урал три очка в следующем туре заработает, Павлюченко гол забьет.
20:06
Kingdom Of Fan's Illusion
По слухам Массимо Карреру пригласил в «СПАРТАК» Дмитрий Аленичев. Значит, Федун не при делах. Что вполне вероятно.
20:04
Kingdom Of Fan's Illusion
«СПАРТАК» провел неплохой матч, учитывая, что «Оренбург», по моим наблюдениям, действовал очень агрессивно, словно вышел на смертный бой. Видимо, хозяев хорошенько зарядил «Газпром», чтобы доставить «СПАРТАКУ» неприятности. Не вышло. И это очень хорошо!
19:57
Aleks1962
= Даль = Кто гнал на Федуна выходите по одному. Будем ржать с вас Вот федуна и стоит,как раз опасаться.Этот может так нагадить........что не дай Бог!
19:54
= Даль =
Кто гнал на Федуна выходите по одному. Будем ржать с вас.
19:51
Aleks1962
Сегодня еще побратимы из Ливерпуля абрамчиков нахлобучат и будет полный кейф.
19:49
xueks
еще немного очков и точно не вылетят в этом сезоне
19:49
Крюков Сергей
Berkut-7 ======== Матч-то? Смотрел. Если без класса и уверенности, к примеру, закатывать такие мячи, как 1-й и 3-й, то назови по-своему. Можешь про случайность написать, тут много таких писарчуков. А уж дожать соперника может помочь только уверенность, коей в прошлых сезонах у спартачей я не видел. Доходчиво?
19:47
Cantona~~
Скорее бы игра с Зенитом, охота глянуть как Георгиев будет Шатова лежащего дёргать и черныш мяч переставлять перед штрафным судорожно.))
19:45
Aleks1962
sozerzator Да мы как-то не переживаем не 9й ,не 12й. Каррера создал реальную банду.Пацаны костьми лягут,но бой дадут.В прочем, как всегда.Те паче,что у бомжей Халка-спасителя теперь няма,а Ерему конского повяжут и сдуются лыжники. И второй круг по физе не профукает Каррера.Это не Валера,который на юга сам рванул и все на самотек пустил.Типа игроки сами должны форму проддерживать.Будем посмотреть.
19:44
vard432
Главное в чемпионате, чтобы бомжи об...ались, а кто уж будет чемпионом без разницы, хоть мясо, хоть онжи
19:44
Tupac Shakur
А ведь кто-то из здешних "экспертов" уверял что Промес перестанет играть после того как ему подняли зарплату
19:44
Berkut-7
Thomas_Boy Berkut-7 Мне об этом Товарищ Сталин рассказал. Или может, Товарищ Сталин лжец? 19:34 --------------------------- А в соседней палате Петр 1 и Алла Пугачева подтвердили)
19:43
Ж и в о й
Браво! Ждем 10-е чемпионство!
19:42
andreichf
Константин Срулевич Наумов По мне так уж лучше взятки брать, чем своих же расстреливать на фронте или в гулаге насмерть морозить как НКВД, МВД и др
19:39
честный человечишко
Пиитерец, ты уж наш родной город заканчивай позорить, клоун. Как можно за честь страны играть на два фронта, если один из этих фронтов - внутри этой страны?))
19:39
206
Отгрузили 3 мяча. Как все остальные команды вместе до этого тура. Сейчас бы посмотреть матчи с бомжами и конями, пока Спартак на ходу.
19:37
nikolass1971
Джон....Сильвер----------------что из себя представляет оборона зенита и цска показали игры в евролигах>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
19:36
mrleff
вот и сборная тура уже наполовину составлена.
19:35
sozerzator
Мясные, заткнитесь и ждите сначала 9-й, потом 12-й тур. Потом ждите, как Спам выступит в марте 2017. Только после этого войте за чемпионство...
19:35
Exsorsist
Aleks1962 Константин Срулевич Наумов Это ты у гавнюка Сванидзе вычитал? Хорош испражняться выродок.Светлую память великих спартачей очернять.Будешь продолжать-найдут и матку вывернут.====== Я уже его IP вычислил, осталось сервер вычислить и адрес. Вопрос времени.
19:35
Thomas_Boy
Berkut-7 __________ ПО поводу взяток и уклонения от фронта это Старостин рассказал лично или журналюги написали роман от себя?) _________ Мне об этом Товарищ Сталин рассказал. Или может, Товарищ Сталин лжец?
19:34
Exsorsist
Было противостояние Динамо Берии и Спартака. Для Берии были все средства хороши, что бы очернить Старостиных. А платные писаки выкопали это дерьмо и преподали по своему. А срулю только этого и надо, очернить в бессильной злобе.
19:33
Aleks1962
Константин Срулевич Наумов Это ты у гавнюка Сванидзе вычитал? Хорош испражняться выродок.Светлую память великих спартачей очернять.Будешь продолжать-найдут и матку вывернут.
19:33
andreichf
Exsorsist Газовик больше расстроился из-за отсутствия премиальных от бомжей.))) Зарядили видно капитально. Грязно играли. Но 6 очков у Зенита уже есть. В следующем году Миллер Тосно за уши протащит в РПФЛу Зенита уже перед началом сезона будет 12 очков. ))) Так играть можно.)))) ================ не 12 , а 18 !!! про Волгарь-Астрахань не забывай
19:32
Гаттузо крут!!!!
Жаль что Оренбург проиграл, порадовало, что Спам так себе. Будь игроки Оренбурга чуть мастеровитие, то счет был бы в пользу хозяев. Так-то свиньи слабенькие.
19:32
= Даль =
а где ЦСКА? не найду в таблице чёт
19:31
Berkut-7
Константин Срулевич Наумов 19:23 ------------- Нашел чего предьявлять , начинай тогда с хохлов которые вначале войны в плен все сдавались миллионами ) ПО поводу взяток и уклонения от фронта это Старостин рассказал лично или журналюги написали роман от себя?)
19:30
"Бардак" М.
Граци!! Б...ь!!!
19:29
tarkys
Если играть в атаку, сзади будет жарко, если не Барса конечно.
19:24