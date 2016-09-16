"Спартак" в гостях победил "Оренбург"

"Спартак" в гостевом матче 7-го тура чемпионата России одержал победу над "Оренбургом" – 3:1.

Счет уже на второй минуте матча открыл нападающий гостей Квинси Промес. Хозяева смогли отыграться до перерыва – на 41-й минуте пенальти реализовал полузащитник Благое Георгиев. Решающий мяч был забит на 66-й минуте – дублем отметился Промес. Окончательный счет встречи еще через три минуты установил хавбек красно-белых Джано Ананидзе.

Благодаря этому успеху подопечные Массимо Карреры набрали 19 очков и упрочили лидерство в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Оренбург" - "Спартак" - 1:3 (1:1)

Голы: Промес, 2 (0:1). Георгиев, 41 - с пенальти (1:1). Промес, 66 (1:2). Ананидзе, 69 (1:3).

"Оренбург": Абакумов, Малых, Ойеволе, Андреев, Полуяхтов, Ефремов (Коронов, 86), Афонин, Воробьев (Бамба, 72), Нехайчик, Георгиев, Прудников (Саная, 67).

"Спартак": Ребров, Ещенко (Кутин, 87), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Зобнин (Зуев, 90), Фернанду, Ромулу, Ананидзе (Попов, 81), Промес, Зе Луиш.

Предупреждения: Ромулу, 39. Андреев, 39. Зе Луиш, 39. Воробьев, 59. Афонин, 85. Попов, 89. Комбаров, 90+1. Георгиев, 90+1.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Ширяев (Ставрополь), Воронцов (Ярославль).

16 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

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