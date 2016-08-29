"Спартак" уступил "Бенфике" в решающем матче Детского кубка чемпионов

Вчера в Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился розыгрыш четвертого Детского кубка чемпионов Лукойл. Его участниками стали московский "Спартак", португальская "Бенфика", итальянская "Дженоа", сербская "Црвена Звезда", болгарский "Левски", приглашенные послами турнира игроками красно-белых Ивелином Поповым, Сальваторе Боккетти и Лоренсо Мельгарехо.



По итогам трех игровых дней сразу четыре клуба претендовали на звание чемпиона. Одержав победу в решающем матче над "Спартаком" – 2:1, по дополнительным показателям первой финишировало команда Лоренцо Мельгарехо - португальская "Бенфики". Серебро завоевала "Дженоа", а бронзу – "Спартак".



Таким образом, в очередной раз обладателем Детского кубка чемпионов Лукойл становится зарубежный клуб. В 2013-м победителем стала сербская "Црвена Звезда", в 2014-м – греческий ПАОК, в 2015-м – турецкий "Бешикташ". За четыре года участвовавшие в турнире российские ЦСКА, "Спартак", "Рубин", "Локомотив" и "Краснодар" так и не смогли завоевать трофей.